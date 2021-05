Dinamo, comanda il budget 

Sassari. Tante conferme o una rivoluzione. La Dinamo 2021/22 oscilla tra due estremi, fortemente condizionati da budget e allenatore. Il presidente Stefano Sardara lo ha ricordato più volte: «I problemi economici legati alla pandemia hanno causato un taglio del 35% delle risorse». Anche se la sforbiciata per la costruzione del roster è stata meno pesante (il 20%, sempre secondo Sardara ) ha comunque messo la Dinamo dietro club come Brescia e Fortitudo Bologna, oltre che le irraggiungibili Milano, Virtus Bologna e Venezia.

Appare chiaro come per la stagione prossima il massimo possa essere mantenere lo stesso budget, anche se è più probabile che ci sia un ulteriore ridimensionamento, almeno in partenza. Con la speranza che la stagione possa riprendere coi palazzetti pieni per ripristinare gli incassi pre-Covid (un milione di euro almeno, Champions compresa) e riaccendere l'entusiasmo degli sponsor. E quindi intervenire in un secondo momento sulla squadra qualora ci siano maggiori entrate. La prudenza è necessaria per garantire un lungo e solido futuro alla società sassarese, ai vertici della Serie A da ben undici anni.

Allenatore e alternative

La frattura tra Pozzecco e Sardara è profonda, anche se il presidente negli ultimi giorni ha ammesso che «senza eccessi Pozzecco è un grande allenatore». Chissà se i due conoscono l'arte giapponese del Kintsugi: si ripara con l'oro gli oggetti rotti, con l'idea che da una ferita possa nascere una forma migliore e con più valore. Il Poz ha un altro anno di contratto e sia che si vada in causa, sia che si transi, può essere oneroso per le casse societarie. Gli altri vantaggi sono la conoscenza del gruppo, la simbiosi con alcuni giocatori come Spissu, Gentile e Bilan, ma in generale un ottimo rapporto con tutto il gruppo. Con Repesa che ha firmato alla Fortitudo Bologna, i nomi che circolano in alternativa sono quelli di Demis Cavina, che guida Torino (controllata da Sardara) in A2 e Casalone magari insieme a Travis Diener (l'unico nome che sul piano dell'entusiasmo può competere col Poz). Tra i nomi appetibili pure quelli di Buscaglia.

La squadra

Sono sotto contratto anche per il prossimo anno Spissu, Gentile, Treier, Devecchi, Pusica (ha firmato un 1+1) e anche il lungo Diop, in forza al Torino. I giocatori più difficili da trattenere perché hanno molto mercato anche in Europa sono Bilan e Burnell, forse pure Bendzius. Per molti, compresi i giocatori sotto contratto, dipende molto dalla permanenza di Pozzecco. Se va via Bilan, potrebbe restare Happ ed essere valorizzato Diop. Il resto lo faranno le scelte dell'allenatore (confermato o nuovo) in base anche al budget. Si va insomma dalla conferma di sei-sette giocatori con tre, massimo quattro nuovi elementi, alla rivoluzione che lascerebbe pochissimi dei protagonisti di questa stagione.

