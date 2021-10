Dinamo, colpo grosso a Treviso 

Treviso 64

Dinamo 71

Treviso: Russell 13 (3/8, 2/4 da tre, 2 r.), Vettori ne, Faggian ne, Bortolani 8 (0/4, 2/5, 1 r.), Casarin 5 (1/3, 2/2, 3 r.), Chillo 3 (0/2, 1/1, 2 r.), Sims 4 (2/4, 0/2, 6 r.), Sokolowski 11 (1/2, 2/7, 5 r.), Dimsa 3 (0/3, 1/4), Jones 7 (2/5, 0/1, 2 r.), Akele 10 (3/3, 1/1, 9 r.). All. Menetti.

Sassari: Sanna ne, Logan 22 (3/6, 5/7, 2 r.), Clemmons 10 (2/6, 2/4, 1 r.), Gandini ne, Devecchi ne, Treier 3 (1/1 da tre, 3 r.), Burnell 14 (5/7, 1/4, 7 r.), Bendzius 2 (0/1 da tre, 4 r.), Mekowulu 8 (3/8, 11 r.), Gentile 4 (2/4, 0/2, 4 r.), Battle 8 /4/7, 0/1, 2 r.), Borra ne. All. Cavina

Arbitri: Baldini, Giovannetti e Boninsegna

Parziali: 12-13; 38-35; 48-53

Note: tiri liberi: Treviso 12/16; Sassari 6/7. Percentuali: Treviso 21/59 (10/28 da tre, ro 11 rd 21); Sassari 28/58 (9/20 da tre, ro 8 rd 28).

Non la Dinamo più bella, ma sicuramente la più continua in questo avvio di stagione. A Treviso il tabellone dice 71-64 per Sassari che si conferma implacabile in volata. Dopo Pesaro e Reggio Emilia, anche la formazione di Menetti si arrende a un Banco che riesce a difendere con intensità quasi sempre e nel finale ha Burnell e Logan di ghiaccio. Certo, restano i problemi in regia, mascherati da Gentile che onora le 100 maglie Dinamo, mentre il capitano Devecchi taglia il traguardo delle 700 presenze con Sassari senza alzarsi dalla panchina. La squadra sassarese è per ora più brava a giochi rotti che nella costruzione e deve chiedere a Treier di fare il vice Mekowulu in attesa del rientro (vicino) di Diop.

Il commento di Cavina

«La vittoria è arrivata contro un avversario che rispettiamo tantissimo e dopo un autentico tour de force: in queste due settimane abbiamo girato tanto e ci siamo allenati poco. Questa partita valeva tanto e sono contento che l’abbiamo giocata con questa intensità». Due punti pesanti sul morale, come sostiene Cavina: «Una squadra nuova come la nostra aveva bisogno di questa vittoria per capire come si fa a vincere anche in trasferta, questa può essere la vittoria che ci dà la fiducia in quello che stiamo facendo, pur consapevoli che a livello di gioco siamo ancora lontani dal nostro target» .

La cronaca

Buon avvio della Dinamo che va in vantaggio (9-4 al 5') poi subisce il rientro di Treviso guidata dal play Russell, ma schizza ancora avanti: +8 al 14' con tripla di Treier. La difesa tiene, nel terzo quarto Burnell ritocca il divario (50-41 al 24') ma con le triple i trevigiani rientrano. Dal -1 al 38' al +7 finale il Banco ci va con Burnell che recupera palloni dalla “spazzatura” e Logan che segna due triple.

