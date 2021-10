Dinamo, ci vuole l’overtime 

Dinamo Sassari 96

Reggiana (d.t.s.) 93

Banco di Sardegna SS : Sanna ne, Logan13 (1/4, 3/8, 3 r.), Clemmons 22 (3/6, 4/10, 5 r.), Gandini ne, Devecchi ne, Treier 6 (0/1, 2/4, 3 r.), Burnell 14 (3/5, 1/3, 5 r.), Bendzius 17 (3/4, 3/6, 4 r.), Mekowulu 2 (0/5, 6 r.), Gentile 6 (0/1, 2/3, 3 r.), Battle 14 (5/5, 1/3, 3 r.), Borra 2 (1/1, 1 r.). All. Cavina.

UnaHotels Reggio E. : Thom- pson 10 (1/6, 2/3, 2 r.), Hopkins 17 (5/10, 1/3, 8 r.), Candi 5 (1/1 da tre), Baldi Rossi 7 (2/2, 1/1, 1 r.), Strautins 14 (1/3, 3/7, 7 r.), Crawford 16 (2/3, 4/6, 4 r.), Colombo ne, Cinciarini 5 (1/3, 1/4, 3 r.), Johnson 6 (3/6, 0/1, 4 r.), Olisevicius 11 (4/6, 1/2, 4 r.), Bonacini ne, Diouf 2 (1/1, 1 r.). All. Caja

Arbitri : Sahin, Bongiorni e Capotorto.

Parziali : 17-26; 35-43; 59-64; 83-83.

Note : Tiri liberi: Sassari 16/16; Reggio Emilia 11/20. Percentuali di tiro: Sassari 32/69 (16/37 da tre, ro 9 rd 27); Reggio Emilia 34/70 (14/28 da tre, ro 10 rd 26).

Sassari. Ci voleva proprio una vittoria così. Dopo una rimonta, al supplementare: 93-90. «Un successo il cui valore apprezzeremo più avanti», ha detto il coach Demis Cavina, che considera un calendario con due trasferte toste all'orizzonte: mercoledì a Tenerife per la Champions League e domenica prossima a Treviso.

La tradizione è rispettata: nella stagione regolare di A1 Reggio Emilia non passa mai al PalaSerradimigni, che sarà per la presenza di una rivale tradizionale (e con Cinciarini, poi...) sarà per il recupero di un gruppo finalmente più omogeneo, si esalta come ancora non gli era capitato.

I numeri dicono che Sassari l'ha vinta dalla lunetta non sbagliando mai, ma anche riequilibrando i rimbalzi: -8 rispetto a Reggio nel primo tempo..

Ci sono la tattica (ottimi la zona 2-3 e i quintetti senza pivot) e ci sono i ruggiti dei tre confermati: Burnell, Bendzius e Gentile.

Cronaca

Ancora un primo quarto disastroso nonostante i primi minuti: 8-21 all'8' e addirittura -15 al 12'. Mekowulu sovrastato da Hopkins che sembra Hannibal Lecter dentro l'area (ma il centro di casa non era a posto fisicamente) e poi la squadra slegata, affidata alle iniziative individuali di Battle e Logan. Qualche segnale di ripresa già nel secondo quarto (31-36 al 16') ma è dopo l'intervallo che la Dinamo diventa compatta. Treier è un collante, Clemmons segna e Burnell ritrova la sua versione migliore. Primo sorpasso: 53-52 al 26' con Battle. Reggio ritorna su con Thompsone Crawford. Sassari torna a -8 al 34' ma ecco il ritorno del santo tiratore: Bendzius ha la mira giusta e impatta: 75-75. Nel finale si scatena Clemmons e la Dinamo riacciuffa gli emiliani a quota 83. Si va al supplementare: il Banco è una sentenza dalla lunetta, Bendzius trasforma in oro un rimbalzo offensivo e quindi le due zampate di Gentile: la tripla del +6 a 92” e più tardi la stoppata su Crawford.

