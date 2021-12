Dinamo, ci devi provare 

Sassari. Ben 20 sfide delle 45 totali si sono giocate nelle ultime tre stagioni: Venezia-Sassari è diventata una classica del basket italiano. Stasera al PalaTaliercio (ore 20.45) la Dinamo prova a rialzare la testa dopo sei sconfitte di fila in campionato, ma soprattutto dopo l'orrenda prova in Ucraina che è costata l'eliminazione dalla Champions.

Inutile metterla sul piano della tecnica, o peggio dei muscoli contro Venezia, che ha più giocatori dentro l'area (Watt, Echodas, Mazzola e l'ex Brooks) e oltretutto ha recuperato l'ala piccola Bramos, uno degli avversari più letali nelle sfide per lo scudetto 2019. «Ha un organico che anche se non è partito bene vale il terzo posto», ha ricordato il tecnico Piero Bucchi.

Qui Sassari

Il coach ha lavorato sulla testa dei biancoblù per far capire che ora è tempo di una pallacanestro spigolosa, sporca, cattiva, altrimenti vengono fuori tutti i limiti nella costruzione del roster che peraltro non sono stati corretti tutti nel mercato. In quest'ottica il recupero di Gentile (provino oggi) può aiutare la squadra sassarese, perché si tratta di uno dei giocatori con più agonismo.

Solo nella stagione da matricola la Dinamo dovette combattere per mantenere la categoria. Ci riuscì così bene che dopo un girone d'andata chiuso a 12 punti, in terzultima posizione, acciuffò i playoff. Ma quella squadra aveva non solo giocatori di personalità come Travis Diener e James White, ma anche l'entusiasmo della debuttante e la consapevolezza che tutta la stagione sarebbe stata vissuta proprio all'inseguimento della salvezza.