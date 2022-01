Dinamo, chiamata playoff 

Sassari. Seconda chiamata per i playoff scudetto. A Brescia è stata fumata quasi bianca per la prestazione ma nera per la sconfitta, quindi stasera al PalaSerradimigni (20.45) la Dinamo è obbligata a battere Brindisi per evitare un altro 0-2 con una concorrente diretta ai primi otto posti. A proposito: prossimo turno a Trieste, poi arriva la vice capolista Virtus Bologna e quindi mercoledì alle 18 affronta Milano per i quarti della Coppa Italia. Solo avversarie di rango in questa parte della stagione. Ideali per capire se la squadra sassarese può fare i playoff o rischia di rimanere nell'anonimato.

Brindisi potrebbe essere l'ultima chiamata per il centro Christian Mekowulu. Non è un mistero che al di là delle dichiarazioni di facciata, la società stia cercando di capire se può piazzarlo altrove e trovare un sostituto più costante nel rendimento e più affidabile in difesa e a rimbalzo. Nick Perkins è uno degli avversari meno malleabili: 17,4 punti di media e 6 rimbalzi. Se si pensa però che dalla prossima settimana Brindisi avrà anche il belga De Zeeuw, non è neppure andata troppo male.

I numeri della sfida

Per il coach Piero Bucchi la gara numero 636 in serie A (le 700 calcolate dalla Legabasket tengono in realtà conto di due campionati di A2) è contro la squadra che ha allenato per cinque stagioni, dal 2011 al 2016, riportandola al primo anno in quella serie A dalla quale era appena retrocessa. Nei temi del 33° confronto tra le due squadre c'è anche il duello “fratricida” tra Stefano e Alessandro Gentile. In questa stagione il Gentile di Sassari ha battuto il fratello minore quando era a Varese: 92-81 nel primo match di Supercoppa (nonostante i 31 punti di Alessandro), 77-61 al ritorno. Allo stesso tempo Brindisi ha sempre sconfitto il Banco in questa stagione: 76-66 in Supercoppa e 89-80 nell'incontro in Puglia.

La tattica