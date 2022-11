Dinamo, c’è un caso Jones? 

Sassari. Il cambio di pivot con la partenza di Onuaku, i “mal di pancia” dell'ala Jones che è negli Usa, il play Robinson che ancora va a due cilindri, l'attesa non breve per il recupero degli infortunati Treier e Dowe, un gruppo che dopo due mesi ha problemi di chimica e identità. E ha vinto troppo poco: solo una gara nelle ultime sei tra campionato e Champions. Meno male che è solo metà novembre: l'unica nota positiva di quella che è forse la peggior crisi da quando Sassari è in serie A. Il tempo per rimediare c'è, la Dinamo lo ha già fatto altre volte, anche se la situazione è paradossalmente più complicata dell'anno scorso. Per due motivi: il coach Piero Bucchi c'è già e quindi non può dare la scossa come fece arrivando a campionato in corso; un rientro del centro Miro Bilan è impossibile o quasi, e quanto il pivot croato elevasse il rendimento dei compagni lo hanno capito ormai anche gli scettici.

Jamal negli Usa

Non si tratta di indisposizione come ufficiosamente aveva fatto trapelare la società biancoblù, ma Jamal Jones è rientrato negli Usa. Difficile lo abbia fatto con un permesso, visto che agli altri stranieri non è stato concesso, eccezion fatta per l'ala Eimantas Benzius impegnato con la nazionale. Uno “strappo” che ha fatto temere un caso, ma sembra che l'ala americana rientrerà tra qualche giorno. In attesa di vederlo arrivare a Sassari, un po' di ansia è legittima dato che tra i nuovi acquisti estivi è il giocatore più in crescita. Una volta ritrovata la condizione dopo l'infortunio sta viaggiando sempre in doppia cifra (12 punti) e con un buonissimo 39% da tre. Intanto il mercato si è riaperto: Onuaku era uno dei giocatori più pagati della squadra, quindi la Dinamo ha un tesoretto da investire in un buon centro.

Il pivot

Si è appena liberato dal Partizan Belgrado Jarrod Jones, lungo in grado di giocare anche da alapivot (e questo potrebbe essere un vantaggio in accoppiata con Diop) viste le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Non sarà più quello di Pesaro (19 punti e 10 rimbalzi) ma due anni fa ha vinto lo scudetto sloveno col Cedevita. Tagliato dal JL Bourg James Dickey III che era andato invece benino in Israele (Hapoel Haifa) con 8,4 punti e 7 rimbalzi. Dando un'occhiata al passato, il centro che più fece bene alla Dinamo a stagione in corso è stato Tony Easley, pescato dal gm Pasquini in A2 (Forlì): 206cm su fisico filiforme e neppure tanto talento tecnico, ma sempre energetico e sorridente, due qualità che mancano tantissimo al Banco di quest'anno, che gioca senza divertirsi.