Dinamo, campanello d’allarme 

Ludwigsburg 94

Dinamo Sassari 81

Reisen Ludwigsburg : Hulls 6 (0/2, 2/5, 5 r.), Patrick 7 (2/4, 1/2), Simon 10 (2/7, 5 r.), Baehre 11 (4/6, 1/2), Herzog 3 (1/1 da tre, 1 r.), Radebaugh 24 (7/11, 2/3, 4 r.), Polas-Bartolo 12 (2/3, 2/3, 1 r.), Minjoth ne, Ugbo, Wohlfarth-Bottermann 7 (3/3, 11 r.), Darden 11 (4/7, 2 r.), Walker 3 (0/2, 1/2). All. John. Patrick.

Banco di Sardegna : Logan 21 (3/4, 5/8, 1 r.), Clemmons 17 (4/9, 2/4, 2 r.), Gandini ne, Devecchi ne, Treier (0/1 da tre), Chessa, Burnell 3 (1/2, 0/1, 2 r.), Bendzius 5 (1/3, 1/6, 4 r.), Mekowulu 19 (6/7, 8 r.), Gentile (2 r.), Battle 16 (5/8, 0/5, 1 r.), Borra ne. All. Cavina.

Arbitri : Maestre (Fra), Krejic (Slo) e Matejek (Cek).

Parziali : 27-12; 53-36; 77-59

Note : tiri liberi: Ludwigsburg 16/19; Sassari 17/20. Percentuali di tiro: Ludwigsburg 34/63 (10/18 da tre, ro 13 rd 24); Sassari 28/58 (8/25 da tre, ro 7, rd 16).

Non migliora e solo un ultimo quarto di difesa e orgoglio le evitano una sconfitta disastrosa. A Ludwigsburg finisce 94-81 ma la Dinamo è stata anche a -24 e non è apparsa mai in grado di vincere o di potersela giocare. Comincia a suonare qualche campanello d'allarme se la squadra ha più difficoltà rispetto a due settimane fa. Allo scompenso a rimbalzo (+14 per i tedeschi e non è solo per l'assenza del lungo Diop) e a una regia lacunosa si aggiungono le dissonanze nel rendimento dei giocatori della stagione passata: 8 punti in tre per Burnell, Bendzius e Gentile che non ha neppure tirato.

Cronaca

Un primo tempo imbarazzante per pochezza difensiva e scarsità di idee in attacco. Dopo l'ala Gaspardo, un altro giocatore ha messo alla frusta Sassari: la guardia Radebaugh, 11 punti nel 15-10 del 6', 20 al riposo. I tedeschi hanno preso subito il largo e il Banco è finito a -15 dopo il primo quarto.

Eloquente il dato dei rimbalzi: 19-7 per il Ludwigsburg che ha beneficiato delle tante forzature della Dinamo, che per la verità ha sbagliato anche qualche tiro aperto, ma troppo lenta e prevedibile la manovra, troppe le iniziative individuali nate dalla disperazione, come quelle di Logan e Battle, che almeno qualche canestro lo hanno segnato. Insieme al solito Mekowulu che il suo lavoro dentro l'area lo ha fatto, anche se attaccato in uno contro uno da fuori ha patito alquanto.

Nella terza frazione Battle ci ha messo energia con le sue entrate, mentre la mano da fuori è rimasta gelida, come quella di Bendzius del resto. Con Logan e quintetti leggeri il Banco ha cercato di risalire la corrente (68-53 al 28') ma i padroni di casa hanno retto botta.

Nell'ultima frazione si è vista finalmente la difesa che Cavina vorrebbe. L'ultimo guizzo con una palla recuperata di Clemmons sul pressing per l'88-78, ma a meno di 90 secondi dal termine. Al Ludwigsburg è bastato ragionare due azioni per chiuderla.

