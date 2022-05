Dinamo, buone vibrazioni 

Sassari. Senza pressioni, motivatissima e come sottolinea l'ala Jason Burnell «in forma al momento giusto». Sassari è pronta all'ennesima sfida a Milano per un trofeo. Un quarto playoff (perso da matricola), tre sfide di semifinale (due vinte e una persa) sempre col fattore campo per l'Armani, una finale di Supercoppa Italiana, un quarto di Coppa Italia (vinto) e due finali di Coppa Italia (una vinta e una persa). Si parte domani alle 19 (diretta spostata su Rai Play) e si replica lunedì alle 20.45. Milano gioca in casa coi favori del pronostico ma anche con qualche tarlo lasciato dai precedenti che hanno visto il Banco di Sardegna effettuare sempre almeno un “colpaccio”.

Si respira un'aria convinta e tranquilla nel club biancoblù, come spiega Burnell: «Ho delle buone sensazioni riguardo alla serie contro Milano: stiamo giocando bene, c’è una buona chimica in campo. Milano è una delle squadre migliori in Italia e in Europa, ma se la affronteremo come sappiamo fare noi, possiamo giocare una bella gara».

Buona condizione

Il coach Piero Bucchi dice: «Sappiamo tutti che valore e che potenziale ha Milano, sarà una sfida difficile ma ci arriviamo con lo slancio e la fiducia delle tre vittorie con Brescia, questo ci può aiutare a fare meglio. Noi vogliamo dare il massimo, giocare delle buone partite, perché abbiamo voglia di fare bene». Milano recupera il centro della nazionale Melli, grandissimo difensore, uno dei pochi in Italia che può dare fastidio a Bilan. C'è poi Hines, altro gran difensore, con braccia lunghissime e senso della posizione. Se con Brescia è stato un duello tra molti tiratori e realizzatori, questa volta il miglior attacco dei playoff (96 punti di media) deve confrontarsi con una difesa che tiene le avversarie sotto media e con percentuali al tiro più basse degli standard.

Burnell resta fiducioso: «Chiaramente Milano è una squadra fisica che ha tante soluzioni, ma le abbiamo anche noi. Dobbiamo essere bravi ad adattarci e leggere bene la partita. Per me la chiave deve essere continuare a giocare con fiducia, ma è importante fare le scelte giuste, che a volte possono essere quelle più semplici».