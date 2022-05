Dinamo, Brescia mette paura  

La decima volta nei playoff è per Sassari bella come la prima. Stessa posizione (sesta) e stessa sorpresa. Nel campionato 2010/11 la Dinamo era una matricola e quindi figurarsi se poteva pensare di approdare agli spareggi per lo scudetto. L'unico obiettivo era salvarsi. In questa stagione alla decima giornata il Banco – con un bilancio di 3/10 – era nel quartetto delle penultime, a +2 dalla Fortitudo Bologna. Pensare che i biancoblù di Bucchi avrebbero terminato sulla stessa linea di Tortona e Venezia, quarte e quinte solo per la classifica avulsa, era ottimismo a oltranza. Dopo la sconfitta al supplementare contro la Virtus, la squadra sassarese ha fatto 14/20, stesso andamento di Milano.

L'avversaria

Brescia è il terzo incomodo tra le duellanti Virtus e Milano, nettamente favorita su Sassari nei quarti scudetto. Per forza dell'organico (sette stranieri), fattore campo (in casa le prime due, a partire da lunedì, più l'eventuale bella), risultati in campionato (due vittorie) e costanza di rendimento (14 vittorie di fila). Non ha punti deboli: ha almeno due giocatori per ogni ruolo e soprattutto ha la migliore coppia di guardie del campionato, Della Valle e Mitrou-Long garantiscono 35 punti in due. Nel successo di Brescia su Sassari per 97-86 ne firmarono addirittura 46. Limitare loro significa ridurre del 40% il potenziale offensivo di Brescia, come ha dimostrato Tortona battendo i lombardi e tenendo i due a 9 punti a testa. Non hanno esperienza da playoff come squadra, ma come singoli hanno vecchie volpi quali Moss e Burns, e in genere tutti giocatori trentenni o quasi.

Fattore Bilan

Non c'è dubbio che ai playoff la Dinamo 3.0 sia un sistema operativo funzionante anche con l'aggiornamento del programma sotto canestro fornito da Bilan. A proposito, il gigante croato non figura nelle classifiche, ma in realtà è settimo realizzatore con 15,5 punti davanti al compagno di squadra Bendzius, quinto rimbalzista insieme a Sims di Treviso, primo per precisione nel tiro da due punti col 67,7%, primo per valutazione con 21,3 davanti a Della Valle. Potrebbe essere il fattore che riequilibra la sfida, visto che non era presente nelle due gare della stagione regolare. Anche se Brescia si è rinforzata proprio dentro l'area con l'ex Brindisi Brown, arrivato dallo Unics Kazan dove gioca Marco Spissu, che va ad affiancarsi a Cobbins e Burns.