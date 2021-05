Dinamo beffata nel supplementare  

REYER VENEZIA 92

dinamo sassari 91

Umana Venezia : Casarin ( 1 r.), Stone 15 (5/10 da tre, 8 r.), Tonut 8 (4/7, 0/7, 2 r.), Daye 12 (2/5, 2/4, 2/4) , De Nicolao 15 (3/3, 2/5, 1 r.), Campogrande, Clark 6 (1/5, 1/3, 2 r.), Chappell 19 (3/5, 4(9, 6 r.), Mazzola 2 (1/1, 2 r.), Cerella ne, Fotu 7 (3/5, 3 r.), Watt 8 (4/8, 6 r.). All. De Raffaele.

Banco di Sardegna SS : Spissu 12 (3/3, 1/5, 5 r.), Bilan 19 (6/10, 11 r.), Treier 2 ( 1 r.), Chessa ne, Kruslin 12 (3/6, 2/7, 4 r.), Happ 10 (4/5, 6 r.), Katic 2 (1/1, 1 r.), Re ne, Burnell 5 (1/2, 1/4, 1 r.), Bendzius 15 (4/6, 1/3, 3 r.), Gandini ne, Gentile 14 (4/6, 0/3, 9 r.). All. Casalone.

Arbitri : Lanzarini, Vicino e Paglialunga.

Parziali : 14-24; 35-43; 62-63: 81-81.

Note . Uscito per 5 falli Watt al 43' (86-83). Tiri liberi: Venezia 8/16; Sassari 24/30. Percentuali di tiro: Venezia 35/77 (14/38 da tre, ro 11 rd 25); Sassari 31/61 (5/22 da tre, ro 9 rd 33).

La dea bendata favorisce Venezia, che brucia la Dinamo al supplementare: 92-91. Gara dominata un tempo da Sassari, giocata bene sino alla fine, con Venezia rientrata in partita solo col tiro da tre punti. Match deciso da piccoli episodi. Spissu fa 3/3 a un secondo e 8 centesimi. Rimessa Venezia, Gentile tampona Daye che si stava girando per tirare. All'ala bastano due liberi per vincere il primo quarto scudetto, anche perché la rimessa biancoblù viene gestita male. Oggi di nuovo in campo al PalaTaliercio (ore 18).

Il ritorno del Poz

Chissà se stasera la Dinamo troverà la rabbia e le energie per provare a sgambettare un'avversaria rodatissima e furba nei finali di partita. Dovrebbe rientrare in panchina Gianmarco Pozzecco, che ha finito di scontare la sanzione disciplinare di dieci giorni comminata dalla società.

Coach Casalone

«Una gara entusiasmante», dice Edoardo Casalone, il viceallenatore sassarese che è stato promosso head coach. «Non ho niente da rimproverare ai ragazzi che hanno fatto gara di alta intensità offensiva e difensiva. Nel supplementare l'inerzia era di Venezia, non hanno mollato e siamo andati avanti. Ora dovremo essere bravi a recuperare soprattutto le energie mentali. La grande notizia è che Sassari è presente», conclude.

Cronaca e tattica

La difesa (molta zona) è di ben altra levatura rispetto al match con Cantù e la squadra sassarese decolla subito: 9-19 al 6' con Bilan a dominare dentro l'area e Bendzius pericoloso nell'attaccare il canestro. Il vantaggio sale a +14 con Gentile a inizio di secondo quarto, ma Venezia trova due tiratori infuocati. Inattesi, perché fino a questa gara Chappell e Stone non arrivavano al 30% dall'arco e invece entrambi stabiliscono il record personale di triple realizzate e nel terzo quarto producono l'aggancio e sorpasso: 52-49 al 25'. Da quel momento è punto a punto, con Bilan che stoppa due volte Watt per il supplementare, dove gioisce però Venezia. Ma oggi è un altro giorno.

