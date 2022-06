Dinamo avanti con Bendzius e Diop 

La Dinamo pensa non solo alla prossima stagione. Dopo aver prolungato sino al 2025 i contratti del play-guardia Stefano Gentile e del coach Piero Bucchi, fa altrettanto con Eimantes Bendzius, arrivato nell'estate 2020 a Sassari. E sembrano buone anche le possibilità di trattenere il centro Ousmane Diop per dare continuità a un gruppo che oltre a Gentile e al capitano Jack Devecchi, potrà contare almeno per un altro anno sull'ala estone Kaspar Treier. L'idea è quella di avere un nucleo solido per proseguire il discorso tecnico cominciato col coach Bucchi. Basti pensare che dei volti nuovi presi l'estate scorsa non è rimasto nessuno. Sono andati via Clemmons, Battle, Mekowulu e Borra.

Bendzius l'agonista

Già le cifre delle due stagioni in biancoblù sarebbero sufficienti per capire come la conferma dell'ala lituana, di 32 anni, sia un colpo grosso sul mercato: 16,7 punti di media l'anno scorso, 15,4 quest'anno, restando sempre tra i migliori nel tiro da tre punti dove ha chiuso sopra il 40% e crescendo nel contributo a rimbalzo con quasi 6 rimbalzi a partita. Non solo, nell'ultimo campionato ha dato più assist e perso meno palloni. Quello che i numeri non dicono è la sua capacità di trascinare la squadra, il suo agonismo che lo ha portato anche nella serie contro Milano a uscire su tutti, a battersi come un ossesso anche in gara-tre quando ormai la sorte sembrava segnata. Molto più che un tiratore come lo dipinge in maniera superficiale chi è abituato a vedere solo il momento del tiro e se la palla entra o esce. Non a caso lo aveva cercato Venezia per sostituire Austin Daye, giocatore di grandissimo talento ma sicuramente meno costante e completo di Bendzius, capace di emergere a prescindere dall'allenatore e da chi gioca nel ruolo di centro.

Asse play-pivot

Un’asse cruciale per gli equilibri del quintetto. Il play Robinson ha funzionato sia con Mekowulu, sia con Bilan dopo qualche adattamento. Chi ha sottolineato come col rientro a Sassari del centro croato l'americano abbia dato meno assist non ha fatto caso al dato generale: gli assist di squadra sono aumentati. Significa che c'è stata una maggiore distribuzione tra giocatori dovuto a un gioco con più variazioni tattiche rispetto al pick and roll e alle accelerazioni con penetra e scarica di Robinson. Trattenere entrambi comporterebbe un sacrificio economico che consentirebbe però di muoversi con maggiori certezze per i ruoli di guardie e ali, dove non resteranno almeno due giocatori tra Logan, Burnell e Kruslin. Viceversa la partenza di Robinson o Bilan consentirebbe di ridisegnare i rispettivi reparti con più libertà nella scelta degli altri stranieri.