Dinamo, attenta a Trieste 

Sassari. Due motivi per essere fiduciosi domani all'Allianz Dome (18.30). Se Trieste è la bestia nera al PalaSerradimigni dove ha vinto le ultime tre gare, invece nella città giuliana il maestrale sardo ha spazzato via la bora tre volte su quattro. Il secondo è che il play Fernandez è rientrato in Argentina a gennaio ed è un bene perché l'ex giocatore biancoblù è sembrato avere un conto in sospeso con Sassari, che lo aveva chiamato nell'estate 2013 come vice di Marques Green ma poi dovette tagliarlo dopo il rientro di Travis Diener.

Bucchi

Nonostante le due sconfitte con la Virtus Bologna e a Digione, il coach Piero Bucchi si mostra fiducioso, sia nei progressi tecnici, sia nella ricerca di quel leader emotivo che ancora manca: «Sono convinto della bontà del lavoro che stiamo facendo. Ho visto meglio Robinson che sta crescendo di condizione e Jones che di partita in partita sta salendo di livello, abbiamo bisogno di tutti e di vincere che è la cosa che ci serve per svoltare anche dal punto di vista mentale. Ovvio che l’anno scorso Miro aveva una leadership e un’esperienza che non ha Onuaku. Ci stiamo lavorando molto anche dal punto di vista individuale, ha un potenziale da grande giocatore, è giovane, deve accrescere la sua “cultura” cestistica e capire al meglio il campionato. Invece Robinson già in Champions ha ripreso a mostrare la leadership dell'anno scorso, pur non facendo canestro».

Trieste

Non più Cenerentola del campionato, Trieste ha sbancato Napoli dopo un supplementare e vorrà ripetersi domani in casa. Bellicose le dichiarazioni della guardia Frank Gaines, veterano dei campionati italiani (Cantù e Virtus Bologna) rientrato con lo scudetto portoghese: «Non sono a Trieste per la salvezza ma per puntare ai playoff». Con 18 punti di media è il migliore realizzatore di una squadra che ha nel settore piccoli la forza trainante: l'altra guardia Bartley (16 punti) che è anche buon rimbalzista e il play Corey Davis 13 punti e 5,6 assist di media. L'alapivot A.J. Pacher è il migliore nel reparto lunghi anche per la doppia dimensione che gli consente di essere pericoloso pure nel tiro da tre punti: 10 punti col 42% nelle triple e 5 rimbalzi. Gli dà una mano il centro Giovanni Vildera, il più prolifico tra gli italiani con 6,4 punti in 15 minuti di utilizzo. Più rimbalzi (7,5) che punti 5 per il pivot Skylar Spencer.