Dinamo, assalto al 5° posto 

Sassari. Spareggio non solo per il quinto posto, ma anche nei confronti tra i due club: 21 vittorie a testa. Reggio Emilia però ha vinto spesso e volentieri in casa (16 volte) e cerca di ripetersi stasera alle 18.30 contro una Dinamo che vuole doppiare il successo dell'andata per 96-93. Una vittoria sofferta, maturata dopo un supplementare nella miglior prova di Clemmons e Battle, i due stranieri rimpiazzati da Robinson e Kruslin. La terza novità rispetto a quel match è la presenza di Bilan al posto di Mekowulu. Tre giocatori con caratteristiche completamente diverse, a differenza di Reggio Emilia che sin dall'inizio del campionato ha l'impostazione datale dal coach Caja e viaggia con regolarità.

I confronti

Se il settore play ed esterni biancoblù ha numeri e fisico, con Gentile nel ruolo di ex, è sotto canestro che il Banco conta di usare il peso e la tecnica di Bilan e Diop per prevalere su Hopkins e Johnson, ex Cagliari, che senza l'infortunato Diouf è costretto a giocare quasi sempre da pivot tascabile, visto che sfiora i due metri.

Limitare il play Cinciarini, anche fiaccandone la resistenza con qualche staffetta (Kruslin-Devecchi) può essere l'altra chiave del match. Coach Bucchi spiega: «Cinciarini sta facendo cose straordinarie, dobbiamo fare qualcosa per limitarlo perché è l'anima della squadra, ha gran parte del merito nella stagione di Reggio Emilia». A prescindere dai singoli duelli sarà durissima anche perché gli emiliani hanno superato Varsavia in settimana guadagnando la semifinale di Europe Cup e tanto entusiasmo.