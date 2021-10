Dinamo, ancora Tenerife 

Sassari. La sfida Dinamo-Tenerife si ripete anche al femminile: ma stasera la squadra sassarese gioca in casa (PalaSerradimigni, 20.30) per la fase a gironi della Eurocup. Il primo turno, in Svizzera, è andato male: ha vinto il Friburgo 100-81. Tutta colpa di un pessimo primo quarto, dove la squadra di Restivo è finita a -20 (33-13) perché nel resto della gara tutto sommato c'è stato abbastanza equilibrio. Rispetto a quella partita la Dinamo ha acquisito più amalgama e convinzione nei propri mezzi, dome dimostrato con l'ottima prestazione, soprattutto difensiva, contro l'Empoli, domenica in campionato. Con una Lucas che si è messa al servizio delle compagne, per poi esplodere nel secondo tempo, anche l'attacco è sembrato più equilibrato del solito e ha sfruttato bene il talento di Orazzo e Moroni. Scontato che la formazione spagnola cercherà di preparare trappole difensive e raddoppi sulla lunga americana Shepard, che viaggia in doppia doppia con cifre spaventose come punti e rimbalzi.

L'avversaria

Sconfitto in casa dal Bourges in volata (79-80), il Ciudad de la Laguna Tenerife propone alcune giocatrici di spicco. La guardia-ala americana di 187cm Davis ha firmato 20 punti e 7 rimbalzi. Il duello contro Shepard sarà ingaggiato dal centro croato Tvkic, alta 194cm. Attenzione all'ala piccola Paola Ferrari, veterana di 36 anni, paraguaiana con nazionalità italiana, e all'ala spagnola Tolosa, 189cm. Il play è Castillo. La terza straniera è la ventiduenne Bailey centro giamaicano che però nella prima partita ha commesso 5 falli in 9 minuti.

