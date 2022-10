dinamo, ancora non ci siamo 

Pall. Treviso 79

Sassari 71

Nutribullet Treviso : Banks 29 (6/9, 2/3, 4 r.), Sarto 3 (1/1 da tre, 1 r.), Zanelli 7 (2/3, 1/5, 5 r.), Jurkatamm (0/3 da tre), Vettori ne, Sorokas 10 (1/1, 2/4, 8 r.), Faggian 5 (2/2), Cooke 2 (1/3, 8 r.), Jantunen 10 (2/6, 1/2, 3 r.), Sokolowski 13 (3/7, 1/6, 9 r.), Simioni (0/1 da tre). All. Nicola.

Banco di Sardegna SS : Jones 11 (2/5, 2/4, 5 r.), Pisano ne, Robinson 7 (3/4, 0/2, 6 r.), Kruslin 12 (1/3, 2/4, 2 r.), Gandini, Devecchi ne, Chessa 5 (1/1, 1/2, 2 r.), Bendzius 8 (2/6, 1/6, 2 r.), Raspino (0/1 da tre, 1 r.), Diop 7 (2/2, 4 r.), Onuaku 5 (2/9, 7 r.), Nikolic 16 (1/1, 3/7, 2 r.). All. Bucchi.

Arbitri : Giovannetti, Bettini e Valeriani.

Parziali : 20-17; 41-37; 53-52.

Note . Tiri liberi: Treviso 21/28; Sassari 13/23 . Percentuali di tiro: Treviso 25/57 (8/25 da tre, 9 ro, 31 rd); Sassari 24/57 (10/26 da tre, ro 8 rd 24).

La Dinamo è fuori sintonia ed esce a testa bassa dalla trasferta di Treviso: 79-71. Prova per molti versi simile a quella di Varese quella offerta dai biancoblù di Bucchi che sono apparsi scollati in attacco e in difesa, con qualche elemento svagato come Robinson e Onuaku. Una sconfitta che servirà solo se provocherà una reazione per la trasferta di Salonicco col Paok in Champions. Non bastano come scusanti le assenze di Dowe (rimpiazzato da Nikolic), Gentile (influenzato) e Treier (infortunato) di fronte a una Nutribullet senza il play Iroegbu. Viceversa positivi l'esordio del play sloveno Aleksej Nikolic (ex come il coach Bucchi) e la crescita costante di Jones.

Cronaca e tattica

Gandini ha fatto l'alapivot all'uscita di Bendzius. Coach Bucchi ha giocato pure coi due play Robinson e Nikolic più Chessa (in altri tempi sarebbe stato Gentile) e Jones spostato da “4”.

Sassari ha cercato inizialmente molto, forse anche troppo, Onuaku (un canestro e poi tre errori e una persa): -5 dopo 3'. Rientrata con una tripla più libero di Kruslin e un contropiede di Bendzius, ha continuato ad essere troppo frenetica in attacco e i padroni di casa hanno preso coraggio, anche a rimbalzo. Coach Bucchi ha inserito tutti i cambi entro il primo quarto, compreso il neo arrivato Nikolic. Bene subito Jones, poi tripla di Chessa, primo canestro di Nikolic (sempre dall'arco) e anche Diop. Con lo sloveno in regia +8 al 16', unico momento in cui la Dinamo è sembrata aver messo la testa sulla partita. I giocatori del quintetto però sono rimasti sottotono e Treviso con un controbreak di 14-2 si è presa il vantaggio tecnico e psicologico prima del riposo. Nel terzo quarto troppi errori da entrambe le parti e punteggio bassino. Nell'ultima frazione Sassari è rimasta bloccata: 59-52 al 32', addirittura -9 al 37'. Due triple di Kruslin hanno solo illuso.

A1 femminile

Sconfitte anche le Dinamo Women. Nonostante l'ottimo primo quarto a Venezia (28-24) le sassaresi allenate da Restivo devono inchinarsi alla superiorità dell'organico della Reyer che si impone 84-60 infliggendo alle biancoblù la prima sconfitta della stagione.

Dinamo Sassari : Toffolo, Mazza 3, Carangelo 16, Arioli ne, Gustavsson 2, Ruiu ne, Makurat ne, Thomas 16, Cerri, Holmes 17, Ciavarella 6.

