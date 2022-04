Dinamo alla prova del Poz 

Sassari. «La gara più dura e insieme la più semplice perché abbiamo tante motivazioni e nulla da perdere»: Miro Bilan la presenta così la sfida di domani a Milano che si giocherà alle 17 in un PalaSerradimigni di nuovo aperto al cento per cento, come non accadeva da due anni. La capolista della serie A e vice capolista in Euroleage arriva dalle fatiche della coppa europea contro la Monaco tedesca (84-77) e la Monaco francese (63-72) ma ha giocato in casa e ha un organico talmente lungo che può comunque sopperire. Basti dire che hanno riposato giocatori come Grant, Alviti, Biligha e Baldasso, Melli nell'ultima gara, mentre Daniels ha giocato in media 8 minuti. Bilan spiega: «Dobbiamo giocare senza pressioni ma anche con la consapevolezza che l'intensità deve restare alta per 40 minuti, perché basta calare un attimo e loro vanno via».

Il ritorno del Poz

« Ci siamo sentiti in questi giorni e ci siamo detti che sarebbe divertente se domenica non ci fosse Messina e Pozzecco fosse il capo allenatore. Mi farà piacere rivederlo. Sarà sicuramente una gara carica di emozioni». Il Poz sa come giocano i biancoblù visto che ne ha allenati ben nove. Bilan replica: «Milano non ha certo bisogno di Pozzecco per batterci...». Il pivot croato poi parla del suo inserimento: «Ogni giorno sto sempre meglio, sto lavorando per integrarmi al meglio e così la squadra. L'obiettivo è finire al meglio possibile la stagione regolare e fare qualcosa di importante nei playoff».

Rientra Mekowulu?

Il coach Piero Bucchi ha ripetuto che il centro nigeriano gioca solo se qualcuno ha problemi fisici. Allo stesso tempo ha ammesso: «Dobbiamo verificare le condizioni di qualche giocatore acciaccato». L'impressione è che qualche acciaccato tra gli esterni potrebbe stare fuori ed essere utilizzato Mekowulu senza rinunciare a Bilan e Diop, proprio perché di fronte c'è Milano che ha tanta stazza pure nelle ali e perché la settimana prossima verranno disputate tre gare in sei giorni (a Pesaro e in casa contro Treviso e Venezia) fondamentali per il piazzamento nei playoff.