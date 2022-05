Dinamo, adesso o mai più 

Sassari. Con le spalle al muro, perché perdere ancora significa uscire dai playoff e consegnare la finale scudetto a Milano. Ma il muro è quello di un PalaSerradimigni sold out che può caricare la squadra come nella serie contro Brescia. Con la vittoria Sassari si guadagna un'altra gara in casa, la numero 4, che si disputerebbe venerdì. Certo stasera alle 20.45 è di scena una squadra ben più forte della Germani. Eppure l'Armani è imbattibile soltanto al Forum (15/15 in campionato e 4/4 nei playoff). Lontano da casa la formazione allenata da Messina (e dal vice Pozzecco, si preannuncia un'altra ovazione da parte dei suoi ex tifosi) ha perso ben sei partite. Una proprio contro il Banco di Sardegna. Certo, era campionato e ancora Milano pensava all'Eurolega. Per di più nonostante mancassero il play Rodriguez e il lungo Melli, per i biancoblù fu una fatica titanica, risolta solo all'ultima azione con la penetrazione di Robinson per il 92-90.

Le chiavi tattiche

Alzare il rendimento offensivo della panchina. Finora il quintetto base ha retto l'urto contro lo starting five di Milano: 52 punti contro 57 nella prima semifinale e addirittura 60 contro 53 nella seconda gara, dove invece i “finti cambi” di Messina hanno prodotto 38 punti contro i 22 della panchina biancoblù. Se si pensa che i cambi sono Grant, Hall e Melli si capisce quanto sia lungo il roster dell'Armani, che pure durante la stagione ha perso qualche pezzo come Moraschini, Mitroglou e Delaney. Logan è “entrato” nella semifinale anche se può fare meglio del 2/8 da tre. Ora tocca a Gentile e va capito se Trier può ripetere la buona prestazione della prima partita (8 punti) tanto più che l'Armani proverà a limitare il formidabile Bendzius.

La difesa con tanti cambi di marcatura e l'anticipo sui passaggi ha funzionato benino. Se sale il ritmo come nel secondo quarto di lunedì, Milano ha qualche problema a stare dietro alla Dinamo che in transizione gioca veramente bene. Più il Banco riesce a giocare di squadra e più riduce il gap tecnico. Perché se si va sui semplici duelli individuali non c'è proprio partita.

Curiosità