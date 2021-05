Dinamo, adesso o mai più 

Sassari. I tifosi provano a infondere energia e fiducia alla Dinamo battuta due volte in volata da Venezia. Gara tre dei quarti playoff si gioca al PalaSerradimigni alle 20.45 ma due ore e mezzo prima i tifosi biancoblù si raduneranno per formare “due file di persone con mascherina, distanziate a un metro e mezzo l'una dall'altra, in modo che i giocatori (a piedi o in macchina) passino tra le due file di persone, al loro arrivo al palazzetto. Ognuno avrà una bandiera o una sciarpa”.

Quel calore mancato in una stagione col palazzetto vuoto, il popolo della Dinamo prova a infonderlo nella partita decisiva. Se Venezia vince va in semifinale (probabilmente contro Milano) se invece Spissu e compagni fanno lo sgambetto ai campioni d'Italia, si va alla quarta gara, da giocare martedì sempre al PalaSerradimigni.

Quanto manchino emotività ed entusiasmo si è visto nelle prime due partite. Venezia è più rodata (la maggior parte dei giocatori stanno insieme da almeno tre anni) e anche più furba con la sua difesa aggressiva che punta su tanti contatti, perché gli arbitri dopo i primi due quarti tendono a fischiare di meno.

La squadra di De Raffaele ha pure maggiore sicurezza nei finali in volata delle gare che contano. L'aveva già dimostrato nella finale scudetto ’19 vincendo 72-70 e 76-73.

Venezia più lunga

Gli infortuni di Bramos e Vidmar incidono, ma non sono determinanti in un organico con ben nove stranieri che nelle prime due partite ha lasciato fuori Jerrells, ex che forse potrebbe giocare oggi, e con sei italiani che giocano. Le rotazioni del coach De Raffaele sono a undici giocatori, contro i nove di Sassari, che - va ricordato - ha un budget inferiore alla ricca Venezia. Roster collaudato e panchina lunga consentono alla Reyer molte più variabili tattiche. Ecco perché la Dinamo deve cercare di colmare il piccolo gap con l'aspetto emotivo e limitando gli errori. Serve il tiro da tre di Bendzius (2/19 nelle ultime tre gare) e più continuità di tutti. Occorre anche il vero coach Gianmarco Pozzecco, non quello di gara-due, troppo attento a gestire le sue reazioni dopo il rientro dai 10 giorni di sospensione disciplinare. Se non il sorriso, la squadra del Poz deve almeno produrre rabbia per 40 minuti, perché non merita di uscire dai playoff con un secco 3-0.

Le altre: tutte 2-0

Oggi si gioca anche garatre fra Trento e Milano, con l'Olimpia di Datome in vantaggio per 2-0 dopo due gare senza problemi. Domani invece scendono in campo le squadre dell'altra parte del tabellone. Anche in questo caso la meglio piazzata è sul 2-0: Treviso ospita la Virtus Bologna, mentre Trieste è stata finora strapazzata da Brindisi.

