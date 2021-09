Dinamo, adesso devi sollevare l’asticella 

Brindisi e Dinamo dicono 33. Sarà infatti la sfida numero 33 quella tra le due maggiori rappresentanti del basket del centro-sud.

La sfida

Nell'anticipo di domani sul campo pugliese (ore 20) l'Happy Casa vuole risollevare la testa dopo la sconfitta di Trieste, mentre il Banco di Sardegna vuole vendicare la sconfitta di due settimane fa nei quarti di Supercoppa: 76-66 con il pivot Nick Perkins a dominare con 21 punti. Curiosità: anche l'anno scorso Perkins aveva segnato 21 punti, ma a rimbalzo aveva stravinto Sassari che aveva fatto il colpaccio per 97-90 non solo grazie ai 22 punti di Kruslin ma anche col contributo a rimbalzo di Burnell, Bilan, Happ e Spissu. A dimostrazione di quando il discorso dei recuperi sotto i tabelloni sia corale, come insiste Demis Cavina: «Sappiamo che abbiamo un problema a rimbalzo, ma tutti devono essere coinvolti, esterni compresi. E poi dovremo avere un approccio al match molto più intenso e fisico rispetto a quello di Supercoppa». L'altra chiave sarà impedire al Brindisi di fare contropiede: «Loro sono bravissimi nella transizione offensiva, noi dobbiamo limitare le palle perse e avere un attacco equilibrato».

Clemmons rientra

La buona notizia è che a Brindisi ci sarà anche il play Clemmons, la settimana scorsa negli Usa per tenere in braccio i due figli appena nati. Il tecnico biancoblù sottolinea: «Anthony è rientrato col sorriso e ci ha contagiato. Burnell sta meglio. Diop scalpita per rientrare ma ci sono tempi tecnici da rispettare. Sono comunque soddisfatto di quello che stiamo facendo. In attacco siamo altalenanti, ma la difesa è migliorata, abbiano invertito la tendenza rispetto all'inizio della Supercoppa». Coach Cavina svela pure che la preparazione è stata pensata in base a un ottobre duro che vedrà la Dinamo impegnata anche in Champions: «Prima di Pesaro abbiamo caricato tanto in vista del tour de force di ottobre, ne abbiamo parlato coi ragazzi. Con la Champions c'è pure la logistica da gestire, qualcuno ha definito il nostro il girone della morte, vista la forza dei club. Avere una squadra lunga ci aiuta a gestire al meglio gli impegni ravvicinati».