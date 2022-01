Dinamo, 48 ore per sapere 

Incredibile, ma vero, la Dinamo ha ben il 75% di possibilità di disputare la Coppa Italia, grazie alla doppia vittoria sulla Fortitudo Bologna e su Trento, più una serie di risultati a sorpresa che hanno ingarbugliato il centro classifica. Di sicuro sarebbe clamoroso che la squadra guidata da Piero Bucchi riuscisse a entrare come ottava nella Final 8 dopo che sembrava spacciata in seguito alla sconfitta di Cremona. Anche se poi l'avversaria da affrontare nei quarti della Coppa Italia sarebbe Milano che, comunque, non appare più imbattibile, come ha dimostrato Pesaro vincendo domenica al supplementare. Senza dimenticare la tradizione favorevole in Coppa Italia contro le “scarpette rosse”. Premessa doverosa: devono disputarsi ancora quattro recuperi che possono influire sulla graduatoria del girone d'andata. Per farla breve, sono due le partite che riguardano Devecchi e compagni: Brindisi-Napoli (si gioca domani) e Brescia-Pesaro (in programma giovedì).

Le ipotesi sono tante, ma Pesaro è già fuori dai giochi anche qualora batta Pesaro, così come Treviso che ha quasi tutti gli scontri diretti negativi.

Sassari si qualifica se...

In sei casi su otto passa la Dinamo. Vincono Brindisi e Brescia che vanno a 16 punti. Resta da assegnare l'ottava posizione. A quota 14 si troveranno quattro squadre, cinque se Treviso vince il recupero con Trieste che però non ha ancora una data. In questo caso Sassari ha 2 vittorie (Reggio Emilia e Venezia) come Venezia e quindi è avvantaggiata dal colpaccio al Taliercio. Ininfluente il discorso di Treviso, che è stata battuta da Devecchi e compagni.

Vince solo Brindisi, restano scoperti il settimo e ottavo posto. Nell'arrivo a sette formazioni, la classifica avulsa è questa: Brescia ha 4 vittorie come Sassari, quindi arriva settima perché ha battuto i biancoblù, il Banco è ottavo. Se invece l'arrivo è a sei squadre, senza Treviso, a tre successi sono appaiati anche Venezia e Reggio Emilia. Incrociando gli scontri diretti sono sempre Brescia e Sassari ad avere ottenuto più successi.