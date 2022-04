Dimissioni e ripescaggio in tre ore 

Prima crisi, rientrata in un lampo ma pur sempre una crisi, nella giunta di Pietro Morittu.

Incompresioni

Pierangelo Porcu, assessore all’Urbanistica, manutenzioni, decoro urbano, politiche per la casa e rapporti con il Consiglio, il più votato della lista “Uniti per Rinascere” alle scorse elezioni, ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico che il sindaco Pietro Morittu gli aveva assegnato nel novembre scorso «a causa di alcune incomprensioni – dice il diretto interessato – che poi sono state risolte». Già, risolte nell’arco di tre ore: tanto sarebbe passato da quando l'assessore ha protocollato il suo addio a quando il sindaco lo ha, per la seconda volta, nominato assessore con i medesimi incarichi». Il fatto è passato sotto silenzio sino a ieri per quanto gli atti ufficiali dell’accaduto non siano stati tenuti nascosti nemmeno per un minuto e già giovedì sera fossero consultabili sul sito del Comune: «Non c’è nulla da nascondere – ha detto il sindaco Pietro Morittu confermando l'accaduto – ma il problema è già rientrato e già ieri l'assessore era di nuovo al lavoro nel suo ufficio».

La nota

Le motivazioni della scelta, secondo quanto dichiarato dall’assessore, sarebbero “personali”, soprattutto legate «all’estrema difficoltà dell'azione amministrativa da svolgere quasi in totale assenza di risorse», fatto che avrebbe portato a un momento di crisi. «Una situazione che però è immediatamente “rientrata” si legge in una nota congiunta - a seguito di un dialogo col sindaco Pietro Morittu che ha riconfermato la piena fiducia al suo assessore». Il primo cittadino, infatti, non appena è stato messo al corrente della decisione del rappresentante della sua Giunta, non ha voluto far passare nemmeno un giorno per tentare di capire se ci fossero i margini per trovare una soluzione: «L’incontro nel corso del quale si è discusso sulle problematiche che attanagliano la città, facendo un’analisi della difficile situazione economica legata al dovere, e talvolta all’impossibilità, di fare fronte a tutte le esigenze, – si legge ancora nella nota - hanno portato alla riconferma di Pierangelo Porcu alla guida dell’assessorato comunale, con la consapevolezza che la dedizione e il reperimento delle risorse su cui l’azione amministrativa tutta si sta concentrando, consentiranno di compiere significativi passi avanti per la città».