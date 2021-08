Dimenticare il virus con i balli, i canti e le tradizioni locali  

Ha compiuto 61 anni il 14 febbraio, giorno della festa degli Innamorati, e non è un caso che il gruppo Folk Campidano, cultore e detentore delle tradizioni locali, sia nato in quella data grazie alla passione di alcuni giovani quartuccesi amanti degli usi e costumi della propria città. Nell’ultimo anno e mezzo le attività sono state bloccate dall’esplosione della pandemia, che ha interrotto i corsi di ballo e musica, le mostre, i convegni e tutti gli eventi internazionali cui il gruppo ha sempre preso parte negli Stati Uniti, in Russia e in tanti Paesi europei. Ma l’obiettivo oggi è rimettere presto in piedi la rassegna folk Allirghia de cantus e ballus, che si svolgeva proprio in questo periodo e faceva da cornice agli eventi organizzati dall’amministrazione cittadina, e riavviare un motore fermo da troppo tempo. Intanto l’associazione si è tenuta viva e attiva contribuendo al progetto “Identità e valore tra passato e presente” organizzato dall’assessorato comunale alla Cultura, che attraverso una ricerca sul campo ha riscoperto vecchie usanze e abitudini locali. La premessa per riprendere con le attività di un tempo e programmare nuovamente manifestazioni a lungo termine.

Spirito originario vivo

«L’idea era fondare un gruppo folk che si dedicasse al ballo e alla musica tradizionali ma soprattutto al recupero del vestiario tradizionale», spiega Massimo Carnevale, ex presidente e veterano del gruppo, «e con lo stesso spirito oggi continuiamo le attività approfondendo le conoscenze attraverso la ricerca, il confronto e la divulgazione del sapere acquisito. L’ultimo festival cui abbiamo partecipato è stato nel gennaio 2020 in Thailandia, proprio pochi mesi prima che iniziasse il lungo calvario dovuto alla diffusione del Covid-19, che ha letteralmente sconvolto il mondo intero. L’emergenza sanitaria ha comportato per le associazioni come la nostra un’inevitabile sospensione delle attività, impossibilitata non solo a eseguire le prove di ballo ma anche a pianificare gli appuntamenti». Eppure «nonostante siano trascorsi tantissimi mesi dallo stop forzato resta vivo lo spirito che da sempre contraddistingue la nostra associazione, lo stesso di sessant’anni fa, ma soprattutto sopravvive il culto e il rispetto dell’amicizia che oltrepassa i confini stretti dell’associazione: quella stima e quell’affetto che, ci auguriamo, è possibile manifestare anche nei gesti più semplici quali una stretta di mano o un abbraccio, col poter stare insieme anche con l’amico appena conosciuto dopo un’esibizione in piazza».

Convivialità

Per gli appassionati del folclore infatti la serata non finisce con la performance sul palco ma prosegue con momenti e di convivialità condivisa e anche anni dopo, tessendo rapporti di amicizia duraturi nel tempo. «L’auspicio è che presto si possa tornare a ballare», aggiunge Carnevale, «abbiamo un lungo programma da attività da proporre non solo ai quartuccesi. Ci manca la festa in piazza, come i momenti conviviali. Abbiamo fame di feste, di processioni in abito tradizionale, di tradizioni e normalità».

