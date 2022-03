Dilettanti, un “vice” sardo 

Tra due giorni ci sarà l’ufficialità. Sabato ad Arborea l’assemblea della Figc sarda sarà chiamata a esprimersi sulla designazione del nuovo presidente della Lnd e sulle principali cariche nazionali. Tra queste c’è anche la scelta dei vicepresidenti. Neppure troppo a sorpresa, uno di questi sarà Gianni Cadoni, indicato dalla circoscrizione Centro, formata da sei regioni. Con gli altri due vicepresidenti, più il vicario, entrerà in carica il 21 marzo a Roma, dopo l’assemblea nazionale, che dovrebbe chiudersi con l’elezione a presidente di Giancarlo Abete.

La designazione

È la seconda volta che l’Isola sale fino ai vertici della Lega nazionale Dilettanti. Anni fa l’incarico era stato ricoperto da Benedetto Piras, storico presidente del Comitato regionale. La nomina di Cadoni, comunque, appare essere decisamente più “politica”, almeno stando alle alleanze e ai legami interni alla Lnd, che si appresta ad entrare definitivamente nel dopo-Sibilia, il leader dimissionario a metà ottobre, pochi mesi dopo la rielezione, ma anche dopo la bruciante sconfitta, nel confronto con Gabriele Gravina, per la guida della Federcalcio. L’opera di riconciliazione interna al mondo dei Dilettanti, di cui Cadoni è stato tra i principali attori, ha fatto sì che le quotazioni del dirigente cagliaritano lievitassero fino alla designazione per l'alto incarico nell’esecutivo nazionale del calcio dilettantistico. Il vicario di Abete dovrebbe essere Luigi Repace, che sarà presente all’assemblea di Arborea sabato. Accanto a lui, anche il leader della Lega di Serie B, l’avvocato di origini calangianesi Mauro Balata. Cadoni per ora si limita a dirsi «onorato per la considerazione, che premia l’impegno e il lavoro svolto in questi anni» e di attendere «fiducioso la designazione dell'assemblea regionale». Di sicuro, resterà a capo del comitato regionale, che guida da sei anni, al secondo mandato.

L’assemblea

I lavori di sabato ad Arborea si apriranno alle 9.30. L’appuntamento elettivo straordinario, dopo la verifica dei poteri, prevede la nomina del presidente dell’assemblea, le comunicazioni del capo della Figc sarda, la designazione del candidato alla carica di presidente e quelle del vicepresidente vicario e del vicepresidente della Lega nazionale Dilettanti sulla base dell’appartenenza territoriale.