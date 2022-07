Diletta Leotta fa rotta in Sardegna 

Da una bionda all’altra il passo in Costa Smeralda è breve. Se Diletta Leotta è stata paparazzata in spiaggia in vacanza con la mamma Ofelia e senza il fidanzato (o presunto tale), il modello Giacomo Cavalli, Michelle Hunziker è la regina dei selfie.

Lungi però dall’autocelebrarsi con gli autoscatti, dal suo approdo in Gallura qualche giorno fa, ospite di un resort di Poltu Quatu insieme al nuovo compagno, l’ortopedico sassarese Giovanni Angiolini, già concorrente del Grande Fratello, l’ex signora Trussardi è presa d’assalto dai fan, finendo per comparire sui profili social dei “comuni mortali” che frequentano i locali della zona, da Baja Sardinia a Portisco. Bagno di folla, dunque, per la bella svizzera, che si rilassa prima di tornare al lavoro in vista di una stagione televisiva impegnativa. La stessa che attende Leotta: col grande calcio e la Serie A al via prima di Ferragosto, per la sexy conduttrice sportiva le vacanze quest’anno saranno brevi. Un destino che la accomuna ai calciatori. Campioni che, come Diletta, hanno scelto il mare della Costa Smeralda per rigenerarsi prima di tornare in campo.

Dagli azzurri Manuel Locatelli e Luca Pellegrini, compagni di squadra alla Juventus, a Romelu Lukaku, di ritorno all’Inter, da Alvaro Morata, fresco di addio alla Vecchia Signora, direzione Atletico Madrid, al neo campione d’Italia col Milan Zlatan Ibrahimovic, fino agli ormai ex giocatori Pavel Nedved, Luca Toni e Claudio Marchisio, a giugno molti hanno preferito il nord della Sardegna a mete altrettanto battute dai colleghi, come Ibiza, Formentera, Mykonos o la Croazia. Ma è sicuro che alla prima occasione i vari Luka Modric, Stefan de Vrij e Robert Lewandowski, per citare alcuni “big” stranieri, torneranno a essere protagonisti, come lo sono stati la scorsa estate, della nota “vita Smeralda”. Nel frattempo, qualcuno è già rientrato all’ovile. Direttamente dalla Liguria, e archiviato il suo primo incontro di kickboxing sul ring, con tanto di vittoria, Elisabetta Canalis è approdata in Sardegna, pure lei, per le vacanze.