Diktat del Viminale: «Mandati dei sindaci, legge da impugnare» 

Il discorso non cambia per quanto riguarda l’articolo che allarga le maglie dell’accesso ai ruoli di segretari comunali e provinciali. Anche in questo caso il Viminale è chiaro: «Si interviene sull’ordinamento di funzionari statali il cui status giuridico rientra nella competenza esclusiva del legislatore statale».

Per tutti e tre i casi, l’Ufficio affari legislativi del ministero dell’Interno ha fatto notare alla presidenza del Consiglio dei ministri la violazione dell’articolo 117 della Costituzione sulla competenza legislativa esclusiva esercitata dallo Stato. La nota del ministero ricorda che è stato da poco approvato in Senato un disegno di legge che modifica già il numero dei mandati, portando da due a tre il limite nei Comuni con meno di cinquemila abitanti. E che la legge regionale si scontra con quanto stabilito dal 117 alla lettera p. Cioè, la competenza esclusiva dello Stato quando si tratta di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

C’è il rischio forte di una nuova impugnazione davanti alla Corte Costituzionale. Sarebbe la quattordicesima volta dall’inizio della legislatura che il Governo decide di prendere questa strada contro una legge sarda. La norma è stata approvata il 30 marzo scorso e porta da tre a quattro il numero massimo di mandati possibili consentiti ai sindaci di Comuni fino a tremila abitanti, da due a tre quelli dei sindaci di centri dai tre ai cinquemila abitanti. Il provvedimento cambia anche le regole sul reclutamento dei segretari comunali e provinciali, consentendo l’iscrizione all’Albo ai vicesegretari che ne facciano richiesta, senza dover superare il concorso previsto.

Le violazioni

Per tutti e tre i casi, l’Ufficio affari legislativi del ministero dell’Interno ha fatto notare alla presidenza del Consiglio dei ministri la violazione dell’articolo 117 della Costituzione sulla competenza legislativa esclusiva esercitata dallo Stato. La nota del ministero ricorda che è stato da poco approvato in Senato un disegno di legge che modifica già il numero dei mandati, portando da due a tre il limite nei Comuni con meno di cinquemila abitanti. E che la legge regionale si scontra con quanto stabilito dal 117 alla lettera p. Cioè, la competenza esclusiva dello Stato quando si tratta di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

Il discorso non cambia per quanto riguarda l’articolo che allarga le maglie dell’accesso ai ruoli di segretari comunali e provinciali. Anche in questo caso il Viminale è chiaro: «Si interviene sull’ordinamento di funzionari statali il cui status giuridico rientra nella competenza esclusiva del legislatore statale».

I segretari comunali

Ora, chi ha proposto di facilitare l’accesso a queste posizioni, l’ha fatto «per sopperire con urgenza all’attuale carenza di iscritti all'Albo dei Segretari comunali e provinciali- sezione Sardegna». Da parte loro, però, gli uffici del ministero ricordano cosa prevede la legge nazionale. Ovvero l’iscrizione all’Albo per chi ha conseguito un’abilitazione rilasciata al termine di un corso di quattro mesi seguito da un patrocinio pratico di altrettanti mesi presso uno o più Comuni, e al quale si accede per concorso pubblico per esami. Questo per garantire il rispetto del principio dell’imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione. In Sardegna, invece, secondo la legge prossima all’impugnazione, sono iscritti all’Albo i vicesegretari che ne facciano richiesta, cioè funzionari di ruolo laureati.

Due categorie

Ma in questo modo, obiettano gli uffici, si creano «due categorie differenti di segretari difficilmente conciliabili alla luce dei principi di parità di trattamento e anche ai fini delle progressioni di carriera». Cioè, un’irrazionale equiparazione tra chi ottiene il posto semplicemente facendone richiesta, basta che sia vicesegretario, e chi ha superato un concorso adeguato.

Del possibile ricorso del governo si discuterà probabilmente oggi nella commissione Autonomia del Consiglio regionale dove l’assessore agli Enti locali Quirico Sanna riferirà sullo stato d’attuazione della riforma che porta a sei le Province e a due le Città metropolitane e sulle disposizioni della Finanziaria sull’aumento delle indennità dei sindaci.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata