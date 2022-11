Diga a secco, stop alle irrigazioni 

La pioggia venuta giù lo scorso fine settimana evidentemente non ha sortito alcun cambiamento e ora la siccità che perdura da mesi, in alta Baronia, lascia i campi senz'acqua. Il livello dell’invaso sul fiume Posada è ai minimi termini e il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale ha dovuto sospendere l’erogazione idrica per l’irrigazione.

La decisione

Il provvedimento è stato adottato ieri mattina dal consiglio di amministrazione dell’ente consortile, ottemperando alle disposizioni impartite dal comitato istituzionale dell’autorità di bacino della Sardegna, quando la siccità ha iniziato a produrre effetti sullo sbarramento dell’alta Baronia. «Il provvedimento è stato inevitabile - spiega il presidente Ambrogio Guiso -. Il persistente periodo siccitoso e lo scarso apporto idrico del fiume Posada non consentono soluzioni diverse».

Cedrino

Per quanto riguarda il Cedrino non sono state ancora adottate ulteriori restrizioni rispetto alla riduzione dell’apertura delle condotte irrigue che la scorsa settimana erano state portate da 6 a 4 ore giornaliere, anche se la situazione nella diga di Pedra ‘e Othoni è sempre complicata. Tornando al comprensorio del Maccheronis le uniche condotte ancora attive sono quelle che approvvigionano i vari potabilizzatori del territorio. Insieme alle limitazioni il consorzio ha predisposto anche un piano di emergenza per garantire alle aziende agricole di potersi approvvigionare delle risorse necessarie a sostentare il bestiame e per evitare la perdita totale delle colture, con l’ausilio di autobotti private. Tre le prese disponibili a Torpè: nel potabilizzatore di Bellone, in località Nuraghe San Pietro e nel potabilizzatore di Abbanoa di Maccheronis. Altre 2 a Posada: nel potabilizzatore di Monte Longu e a San Simone. A Siniscola invece sono 4 i punti di approvvigionamento: a Overì presso l'impianto di sollevamento consortile; nel bivio di ingresso a Santa Lucia, a Capo Comino sulla statale 125 al chilometro 245+800 e a Lupareddu. Per la bassa Gallura, infine, a Muriscuvò e lu Innalvu a Budoni e infine a Franculacciu, a la Runcina e a Nuragheddu per il Comune di San Teodoro.