Diffida dei medici ad Asl e Ats 

Una diffida ai vertici della sanità nuorese e regionale. Circa cento medici del San Francesco, risucchiati in un’emergenza senza fine per i vuoti d’organico e la fuga dei colleghi, affidano il loro grido di dolore a un legale mettendo per iscritto disagi e storture di una situazione drammatica. Nei 4 reparti accorpati (Geriatria, Medicina, Malattie infettive e Covid) un solo medico si ritrova a seguire 80 pazienti distribuiti su tre piani. Succede nei turni notturni e festivi perché in servizio c’è un solo medico di guardia. In Geriatria i medici si occupano di 36 pazienti con patologie acute rispetto ai 20 previsti di cui 10 affetti da Covid. Di notte non c’è medico in Chirurgia, Ortopedia, Nefrologia, Urologia, Centro trasfusionale.

Le emergenze

I medici che firmano la diffida denunciano anche la mancanza di un piano che nelle emergenze li aiuti a individuare gli ospedali sardi dove accogliere i pazienti che, per la chiusura dei reparti o la sospensione dei servizi, non possono avere assistenza al San Francesco. Vale per Endoscopia digestiva e Angiografia che si fermano di notte, nei prefestivi pomeridiani e nei festivi. «Per via dell’inaccettabile mancanza di una rete di coordinamento, l’utenza (inconsapevole), anche tramite il 118 (che ne è certamente al corrente) continua ad accedere al Pronto soccorso anche per la cura di patologie che non possono essere trattate nel San Francesco», viene sottolineato. Succede che, per mancanza di altri specialisti, «l’anestesista rianimatore sia costretto ad accompagnare i pazienti da trasferire anche quando non sono affetti da patologie di sua competenza». I medici definendosi, assieme ai pazienti, «vittime sacrificali del sistema sanitario regionale» lanciano accuse precise per le condizioni di stress, gli orari di lavoro, i rischi professionali: «Non deve sorprendere che alcuni dirigenti medici considerino le dimissioni come l’unica via percorribile per sfuggire a una situazione lavorativa costrittiva cronicizzata, divenuta intollerabile».

Le richieste

La diffida sollecita Asl e Ats ad adottare misure «per tutelare la salute, la sicurezza e la professionalità», come scrive l’avvocato Giacomo Doglio che annuncia anche la richiesta di risarcimento per i danni dal primo gennaio 2022. Non è firmata da tutti i medici del San Francesco: gli operatori di alcuni reparti la sostengono in massa, altri (da Ortopedia a Neurologia, da Neurochirurgia a Diabetologia) restano fuori. C’è poi il capitolo assunzioni, imputato alla Regione: per i medici aggrava «la difforme distribuzione del personale e le condizioni di lavoro». Resta cioè in sofferenza la Asl di Nuoro, costretta a chiudere i servizi. Da qui la richiesta delle procedure di mobilità preconcorsuale e l’annullamento dei bandi che non le prevedano. Se entro 15 giorni non avessero risposte i medici annunciano iniziative giudiziarie.