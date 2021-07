Differenziata in calo: «Più controlli per evitare i rincari» 

Altri due punti percentuali in meno rispetto al 2019, quattro se il dato viene confrontato con quello del 2018. La raccolta differenziata porta a porta a Selargius cala drasticamente negli ultimi anni e passa dall’80 per cento al 75 per cento. «Non possiamo andare avanti così, si rischia di vanificare gli sforzi fatti finora dall’amministrazione e dai tanti cittadini virtuosi, e soprattutto rischiamo di ricorrere a rincari in bolletta il prossimo anno», commenta il sindaco Gigi Concu che annuncia maggiori controlli e una nuova campagna di informazioni sul giusto conferimento dei rifiuti per sensibilizzare i selargini più indisciplinati nella differenziata.

I dati

Bei tempi quando la città, nel 2018 sfiorò l’80, la percentuale più alta raggiunta dal 2008, per cento della differenziata conquistando - oltre alla premialità regionale di centomila euro - il titolo di Comune più virtuoso della Città metropolitana. Un risultato in costante crescita dal 2010 - quando si riciclava appena il 60 per cento dei rifiuti. Dati in discesa però dal 2019 quando si è toccato il 78 per cento, mentre lo scorso anno la percentuale è ulteriormente scesa al 76. Numeri certificati dall’Arpas, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna, e comunicati agli uffici dell’assessorato all’Ambiente. «Purtroppo sembra calata l’attenzione dei selargini su un servizio importante che sembrava ormai radicato», dice il sindaco, «e questo dispiace perché a pagarne le conseguenze sarà tutta la cittadinanza».

Nessun rischio per la premialità conferita dalla Regione, il contributo verrà comunque confermato nonostante i numeri in calo. Ma alla luce dell’ultima percentuale riferita al 2020, il prossimo anno i selargini potrebbero ricevere bollette Tari più salate. «Se si continua così sarà inevitabile», sottolinea il sindaco. «E questo a fronte degli sforzi fatti dall’amministrazione per non aumentare la pressione fiscale, a partire proprio dalla tassa sui rifiuti che resta fra le più basse se confrontata con le tariffe di altri Comune dell’hinterland».

Le contromisure

Ora il Comune annuncia campagne di sensibilizzazione e pugno duro per richiamare all’ordine i cittadini. «Capisco le difficoltà nel periodo di pandemia, compreso il conferimento dei rifiuti da parte di chi è stato contagiato e chi ha affrontato settimane di quarantena, ma il Covid», aggiunge Concu, «non può essere una giustificazione valida per questa riduzione della percentuale. Per questo, oltre a controlli più serrati per verificare se la differenziata viene svolta in modo corretto, ricorreremo a nuove campagne di sensibilizzazione rivolte ai selargini».

Le novità

In vista c’è anche il nuovo appalto di igiene urbana, che fra le novità previste nelle linee guida già approvate dal Comune ci sono proprio le premialità per incentivare la raccolta differenziata in tutta la città: chi conferisce i rifiuti negli ecocentri comunali avrà in cambio buonus da spendere nelle attività commerciali locali. Non solo: ci saranno i nuovi mastelli con microchip, l’introduzione della tariffa puntuale - un sistema di calcolo che permetterà ai selargini di pagare in base alla quantità di rifiuti conferiti - e un’isola ecologica itinerante. «Contiamo di bandire la gara entro dicembre e farlo partire il prossimo anno, ricorsi e intoppi burocratici permettendo», precisa il sindaco. Anche perché l’attuale servizio, partito a luglio del 2020 per una durata di 18 mesi, è in scadenza a fine anno.

