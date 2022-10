Differenziata, chi è più bravo risparmia 

È stato aggiudicato in tempi record il servizio di raccolta dei rifiuti per i comuni dell’Unione “Terre del Campidano”, che comprende Pabillonis, Samassi, San Gavino Monreale, Sardara, Serramanna e Serrenti per un totale di circa 42 mila abitanti. Il totale di aggiudicazione è 28milioni 883mila 756,56 euro. Per otto anni, il servizio di raccolta e trasporto sarà affidato alla ditta cesenate “Formula ambiente” che ha offerto il ribasso sul prezzo dell’8,229 per cento e l’ha spuntata sulle altre quattro ditte che hanno partecipato alla gara, in una procedura che è durata nove mesi dove non ci sono stati ricorsi che ne avrebbero fatto slittare i tempi.

I vantaggi sulle tariffe

Solo una firma sul contratto separa i sei Comuni dalla nuova gestione, che porta con sé alcune novità. In un periodo storico dove si registra un rincaro generalizzato dei costi di smaltimento dei rifiuti, che incide sulle tariffe pagate dai cittadini, per i virtuosi infatti sono previsti benefici nel pagamento delle imposte sui rifiuti: sarà in uso una tariffa puntuale. Ne è convito l’attuale presidente dell’Unione dei comuni, Riccardo Sanna, sindaco di Pabillonis: «Il cittadino pagherà in base a quello che effettivamente produce in quanto ogni utente avrà un mastello dotato di transponder e buste con codice a barre».

Nella peggiore delle ipotesi, visti i repentini aumenti del costo dello smaltimento dei rifiuti, i prezzi possono rimanere simili a quelli attuali e questa strategia consentirà di contrastare efficacemente l’incremento dei prezzi a cui stiamo assistendo: «L'obiettivo è far scendere le tariffe e diminuire il più possibile i costi», ammette Sanna.

Le regole