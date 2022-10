«Difensori eccezionali di libertà» Sono tre i Nobel per la Pace 2022 

Ucraina, Russia, Bielorussia: il comitato del Nobel per la Pace mette in primo piano i diritti umani e guarda alla società civile dell'area di crisi che spaventa il mondo assegnando a sorpresa il prestigioso riconoscimento a tre nomi fuori dai listini quotati da media e bookmaker. Ales Bialiatski, dissidente bielorusso attualmente in carcere, l'ong ucraina Center for Civil Liberties e l'organizzazione russa Memorial sono stati scelti perché «hanno compiuto uno sforzo eccezionale per documentare i crimini di guerra, le violazioni dei diritti umani e l'abuso di potere. Insieme dimostrano l'importanza della società civile per la pace e la democrazia», nelle parole di Berit Reiss-Andersen, a capo del comitato per il Nobel. Una decisione che «vuole onorare tre eccezionali difensori dei diritti umani, della democrazia e della convivenza pacifica nei tre Paesi vicini Bielorussia, Russia e Ucraina».

In pole, secondo le previsioni della vigilia, c'erano anche Greta Thunberg e l'Oms, in rappresentanza delle altre emergenze del pianeta, il cambiamento climatico e la pandemia da Covid-19. Ma era chiaro che i saggi di Oslo avrebbero guardato in primo luogo a Ucraina e dintorni. In molti avevano scommesso sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky e sul valore simbolico della sua resistenza all'invasione russa, ma gli eredi di Alfred Nobel non se la sono sentita di dare l'imprimatur della pace a una parte in guerra.

La scelta, un segnale politicamente impeccabile, è caduta così su protagonisti dei tre Paesi coinvolti nel conflitto (anche se tecnicamente Minsk non è belligerante) dai curriculum senza sbavature.

I protagonisti

Bialiatski, 60 anni, è un attivista per i diritti umani tra i fondatori dell'ong Viasna. Imprigionato nel 2011 dal regime di Aleksandr Lukashenko e liberato nel 2014, è stato di nuovo arrestato nel 2021 ed è tuttora in carcere. Il Comitato per il Nobel ne ha chiesto la liberazione.