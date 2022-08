Dietrofront, la processione si farà 

Nei giorni scorsi Ugas aveva inviato una mail all’arcivescovo esponendo il problema: «Ci hanno risposto assicurando la massima disponibilità. Per la processione verrà don Giulio Madeddu da Santo Stefano mentre per le messe ci sarà il sostituto del parroco di Sacro Cuore. Come si dice: tutto è bene quel che finisce bene e speriamo che dall’anno prossimo si possano tornare ad organizzare anche i festeggiamenti civili». Perché quest’anno purtroppo non è stato possibile.

«Siamo felici che tutto si sia risolto per il meglio», dice il presidente del comitato di Santa Maria di Cepola Carlo Uggias, «ringraziamo tanto la Curia che ha accolto il nostro appello. Era assurdo che quella di Santa Maria fosse l’unica processione a dover saltare per via dell’indisponibilità del parroco di Sacro Cuore».

E alla fine la festa ci sarà. La Curia ha accolto l’appello del Comitato di Santa Maria di Cepola, costretto a rinunciare alla processione dell’otto settembre per indisponibilità del parroco di Sacro Cuore don Gabriele Casu, da cui dipende la piccola chiesetta nella via omonima.

Ad accompagnare la processione sarà il parroco di Santo Stefano don Giulio Madeddu, incaricato proprio dalla Curia mentre il sostituto di don Gabriele Casu provvederà a celebrare le messe del 5-6 e 7 settembre. Festeggiamenti quindi salvati in extremis e quartiere pronto ad accogliere una delle celebrazioni più sentite e attese.

Pressing su Baturi

No alla festa civile

Alcuni problemi hanno impedito di portare avanti la questua e quindi alla fine si è optato solo per il programma religioso. La processione con il simulacro di Maria Bambina, seguito dai gruppi folk, dalle parrocchie e da centinaia di fedeli, uscirà dalla chiesetta dopo la messa delle 19 e da lì percorrerà tutte le strade del quartiere dove ad accoglierla ci saranno le vie e gli usci delle case vestiti a festa con le palme, le bandierine, i fiori, i petali di rosa sull’asfalto.

«La Curia ci aveva chiesto di fare prima la processione e poi la messa», aggiunge ancora il presidente, «ma abbiamo detto che sarebbe stato brutto stravolgere le tradizioni e allora ci hanno dato l’autorizzazione a fare come facevamo sempre, e siamo molto contenti». In accordo con la Pro loco poi, così come previsto, subito dopo la processione ci sarà uno spettacolo di balli sardi.

Le festa di Santa Maria, si era fermata soltanto nel periodo del Covid, così come era successo a tutti gli altri cortei religiosi delle altre parrocchie. Questo sarebbe dovuto essere l’anno del rilancio ed è per questo che al rifiuto della parrocchia di Sacro Cuore «per diversi problemi burocratici non è stato possibile organizzare per poter svolgere la processione di Santa Maria. Non ci sono stati i tempi materiali per programmate e chiedere le autorizzazioni al Comune», i soci del Comitato, rimasti molto amareggiati, si erano subito mossi per chiedere l’intercessione della Curia.

«Rinunciare anche alla processione sarebbe stato un peccato per il quartiere che aspettava di poter riavere la sua festa», dice ancora il presiedente. «Tra l’altro avevamo anche già inoltrato alla Polizia locale la richiesta per la chiusura delle strade e l’istituzione dei divieti di sosta».

