Dietro quel passaggio segreto 

«L'occasione per giocare con l'orchestra sinfonica. Faccio la parodia dei direttori d'orchestra: il francese raffinato, il tedesco autoritario, l'americano contemporaneo e fricchettone. Poi faccio un altro pezzo disegnando sulla sabbia sulle note di una composizione di Nino Rota, Variazioni sopra un tema tema gioviale. C'è pure un bis dedicato a Fabrizio de André. Si può applaudire ma anche urlare in alcuni momenti».

«Si tratta di un concerto di musica classica dedicato alla composizione di Prokofiev, ma in una versione molto ludica: faccio giocare il pubblico con me, faccio ombre cinesi, magie e anche qualche trasformazione. Ritorno bambino io e contagio tutto il pubblico».

«Una volta un bambino di 5 anni mi ha chiesto: ma a casa torni volando o col taxi? Aver suscitato quella meraviglia vale un anno di lavoro». Arturo Brachetti è non solo il trasformista noto in tutto il mondo che ha raccolto l'eredità di Leopoldo Fregoli, ma anche un regista, un illusionista, un raccontatore di storie, un artista che vive per cercare cose nuove e vecchie che lo stupiscono, e per stupire a sua volta. Promette di farlo anche venerdì prossimo al Verdi di Sassari con “Pierino, il lupo e l’altro” e sabato al Massimo di Cagliari, sempre alle 20.30. Brachetti è regista, voce narrante e tessitore di sorprese in un concerto con l’Ensemble del Teatro e/o Musica diretta da Giacomo Loprieno che apre la rassegna I grandi interpreti della musica.

“Pierino e il lupo” ha avuto tante interpretazioni, da Branduardi a Elio, cosa aggiunge Brachetti?

L'altro del titolo chi è?

Da regista come entra in sintonia con gli altri, siano Aldo, Giovanni e Giacomo o Raul Cremona?

«Da un lato faccio lo spettatore numero uno e quindi non voglio annoiarmi come mi accade spesso a teatro, quindi faccio cose molto dinamiche, con grande ritmo e poi mi proietto negli artisti. Aldo Giovanni e Giacomo sono degli scavezzacollo e io faccio il maestro serio, ma in questo ritorno all'adolescenza scatta la goliardia e si hanno le idee migliori».

Perché fare anche divulgazione?

«Mi piace e mi sono reso conto che sono bravino a raccontare le storie. Raccontare è come fare una magia, la gente rimane col fiato sospeso ad aspettarsi sorprese, segreti».

Uscirà su YouTube una serie dal titolo “Poltrona spiona”: anticipazioni?

«Mi siedo sulla poltrona di un teatro italiano e ascolto le emozioni di migliaia di persone che restano incrostate nei muri o nelle imbottiture di una seduta. Sono andato a cercare i vecchietti che mi raccontano cose, pettegolezzi anche di 150 anni fa».

La sua casa è una sorta di mondo fiabesco e magico?

«Sono un Peter Pan di 65 anni: la mia casa è un parco giochi, con una stanza segreta, passaggi segreti, un muro che si sposta per rivelare lo studio, specchi parlanti, porte che si aprono al contrario, un frigo con cibo vero e cibo finto. Gli amici attori vengono a vederla e io mi nutro dei loro aah e ooh».

Trasformismo o metamorfosi?

«Il trasformismo è una cosa, la metamorfosi è un super potere, non cambi solo il costume ma anche l'anima, che è più difficile. Ogni personaggio ha un suo voltaggio, una sua caratteristica energetica, un vecchio saggio cinese si muove lento, un diavoletto è ipercinetico: è un gioco schizofrenico che mi diverte».

Che cosa stupisce ancora Brachetti?

«Vivo della meraviglia negli occhi del pubblico. Sono affamato di curiosità: scoprire un'applicazione al telefono, vedere un film, ascoltare musica non della mia generazione, questo nutre il fanciullino pascoliano che abita dentro di me e dentro tutti».

