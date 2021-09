Dietro le dimissioni, il patto sardista 

Il magma incandescente della polemica cresceva sotto ad un apparente, pacifico, procedere della vita amministrativa ed infine è esploso. Sindaco e vice sindaco sono ai ferri corti: il secondo, Alessandro Campus, avvocato di 47 anni, si è dimesso da ogni incarico in Giunta, delega da vice e ben quattro assessorati: <Non mi riconosco più in questo percorso, che manca di visione e di prospettiva per il futuro>. Nel giorno della Festa grande di Regnos Altos, peraltro giorno del suo sessantesimo compleanno, il primo cittadino Piero Casula, incassa un colpo da K.O. da quello che, fino a ieri è stato l'uomo di punta del suo esecutivo: vice sindaco e assessore al Turismo, Viabilità, Lavori pubblici, Protezione civile.

Alessandro Campus

<Da lungo tempo chiedevo un incontro di maggioranza per chiarire alcune situazioni, scelte che si stavano portando avanti senza alcuna condivisione con la maggioranza - denuncia Campus - Visto che le mie richieste di chiarimento non sono state accolte, ho ritenuto necessario dimettermi>. Emergono alcune delle ragioni dello scontro e sono essenzialmente politiche. L'accordo che ha dato vita a questa maggioranza prevedeva una sorta di presa di distanze da alcune forze politiche: ma era solo illusione. Il passaggio del consigliere regionale Alfonso Marras nella file del Ps d’Az ha di fatto superato quella visione. Ora sembra prossimo l'ingresso in maggioranza del partito dei Quattro Mori, partito che alle recenti comunali ha corso contro Casula, con un proprio assessore tecnico.

Alfonso Marras

<Se ne sta parlando - conferma il Marras - ma non c'è nulla di deciso. Posso però confermare che lo stesso presidente Cristian Solinas ha auspicato un accordo su Bosa che preveda un ruolo in maggioranza per un esponente del Ps d’Az>.

Sulle dimissioni di Campus, con il quale registra antica amicizia, non si sbilancia: <Credo che esista sempre il dialogo prima di clamorose rotture>.

Piero Casula

Il sindaco, dal canto suo, non nega la trattativa in corso.

<In questo momento la cosa più importante è continuare ad amministrare la città nel rispetto del Programma - dice - Gli impegni vanno mantenuti e la riunione di maggioranza fissata per domani, sarà il luogo in cui portare contributi di idee, proposte, critiche, soluzioni. L'adesione di Alfonso Marras ad un partito storico come il Ps d’Az è sicuramente un importante arricchimento per chi amministra e per la città. Evitiamo dunque personalismi ed inutili polemiche>.

Assessore sardista

I quattro Mori potrebbero portare nell'esecutivo un assessore tecnico, la consigliera Daniela Brundu (55 anni), finora all’opposizione o lo stesso segretario cittadino dei Quattro Mori, Gugliemo Macchiavello. Sarebbe proprio questo uno dei motivi delle clamorose dimissioni. Ma c'è anche chi osserva queste dimissioni possono essere lette alla luce di un altro piano politico di Campus, essere il prossimo sindaco di Bosa: <Non scherziamo - risponde - Il mio impegno è stato solo per Bosa, con umiltà e rispetto per i cittadini>. Il manifesto di un successivo impegno elettorale?

RIPRODUZIONE RISERVATA