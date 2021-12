«Dietro i fornelli ho trovato il mio riscatto» 

«Il percorso in cucina è nato più per necessità, solo dopo è diventata una passione. Ho iniziato come aiuto pizzaiolo proprio a Quartu, quando ho capito che mi piaceva è stato mio padre a insistere, anche per rimettermi sulla retta via, perché frequentassi la scuola di cucina al Forte Village di Pula. Ho poi svolto due stagioni nella stessa struttura e dopo mi sono trasferito a Londra».

C’è la voglia di riscatto dietro il suo percorso tra i fornelli, ma anche un pizzico di fortuna. Andrea Mura è nato a Cagliari, ma per seguire il padre, ufficiale dei carabinieri ora in pensione, ha vissuto in diversi centri dell’Isola, salvo poi passare la sua adolescenza prima a Quartu e poi a Quartucciu, città natale dei genitori.

Dall’altra parte del mondo, a Hong Kong, lo chef quartuccese Andrea Mura prepara i suoi piatti dall’animo sardo. Tra una fregola astice e caviale e un maialetto al forno racconta la sua storia: a soli 21 anni lascia la sua terra per portare l’Isola nelle cucine dei ristoranti più rinomati di Berlino, Montecarlo, Londra e ora Hong Kong. «Mi considero uno chef giramondo, curioso e molto fortunato: in cucina ho davvero trovato la mia dimensione», afferma Mura dall’altro capo del telefono con un accento sardo ben marcato, «da ragazzo, per dirla con toni leggeri, ero davvero effervescente, ne ho combinato più di Bertoldo. Sono stato un adolescente che ha fatto tribolare e preoccupare i suoi genitori, ci ho messo un po’ a trovare la mia strada, ma grazie al sostegno della mia famiglia ci sono riuscito».

Dall’altra parte del mondo, a Hong Kong, lo chef quartuccese Andrea Mura prepara i suoi piatti dall’animo sardo. Tra una fregola astice e caviale e un maialetto al forno racconta la sua storia: a soli 21 anni lascia la sua terra per portare l’Isola nelle cucine dei ristoranti più rinomati di Berlino, Montecarlo, Londra e ora Hong Kong. «Mi considero uno chef giramondo, curioso e molto fortunato: in cucina ho davvero trovato la mia dimensione», afferma Mura dall’altro capo del telefono con un accento sardo ben marcato, «da ragazzo, per dirla con toni leggeri, ero davvero effervescente, ne ho combinato più di Bertoldo. Sono stato un adolescente che ha fatto tribolare e preoccupare i suoi genitori, ci ho messo un po’ a trovare la mia strada, ma grazie al sostegno della mia famiglia ci sono riuscito».

La storia

C’è la voglia di riscatto dietro il suo percorso tra i fornelli, ma anche un pizzico di fortuna. Andrea Mura è nato a Cagliari, ma per seguire il padre, ufficiale dei carabinieri ora in pensione, ha vissuto in diversi centri dell’Isola, salvo poi passare la sua adolescenza prima a Quartu e poi a Quartucciu, città natale dei genitori.

«Il percorso in cucina è nato più per necessità, solo dopo è diventata una passione. Ho iniziato come aiuto pizzaiolo proprio a Quartu, quando ho capito che mi piaceva è stato mio padre a insistere, anche per rimettermi sulla retta via, perché frequentassi la scuola di cucina al Forte Village di Pula. Ho poi svolto due stagioni nella stessa struttura e dopo mi sono trasferito a Londra».

Grazie al sostegno della famiglia dunque lo chef, oggi trentaquattrenne, ha avuto un’opportunità reale di inserirsi non solo nel mondo del lavoro, ma di valorizzare i propri interessi e scoprire il proprio talento. Poco più che ventenne Andrea Mura è volato a Londra e qui si è costruito la sua carriera e la sua nuova vita senza mai dimenticare le sue origini.

L’esperienza

«In Cina sono solo di passaggio, la mia vita è a Londra, lì mi aspettano la mia compagna e la mia bambina di due anni, Sienna. Per me cucinare è un atto d’amore, sono molto fiero e orgogliose della mia sardità, per questo cerco di portare sempre l’identità e la tradizione sarda in ogni mio piatto».

Le sue ricette hanno un senso più profondo, che va al di là di quello dato da abbinamenti e sapori. I suoi sono piatti che nei profumi e nei gusti richiamano alla Sardegna. Nel menù elaborato che lui propone non mancano piatti sardi, fatti esclusivamente con prodotti che si fa arrivare direttamente dalla sua terra, come la fregola sarda e il maialino da latte apprezzatissimi dagli asiatici.

Gli affetti

«In ogni menù, in qualunque città io mi trovi, oltre a mettere qualcosa di mio, che identifichi me come chef, c’è sempre qualcosa della Sardegna, mi piace ricordare a tutti da dove vengo e rimarcare la mia identità, perché in un modo o nell’altro, non importa quanto sono lontano da casa, la mia Isola sarà sempre con me». A Hong Kong è arrivato a settembre come executive chef per aprire un ristorante con la compagnia Aqua Restaurant Group, di cui oggi è diventato un punto di riferimento.

«Il ristorante funziona alla grande e ora siamo in procinto di aprire altri due locali sempre qui, li proporrò i malloreddus alla campidanese e la sebadas, sempre rivisitate con la mia impronta personale. Io devo tutto alla mia famiglia e alla mia compagna, senza li loro supporto non sarei dove sono».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata