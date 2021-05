«Diego giocava, è stato un attimo» 

È il momento del dolore ma anche quello della verifica di eventuali responsabilità. Partendo dall'accertamento delle cause della morte del piccolo Diego Santona, 15 mesi, caduto in una pozza d'acqua, una piccola vasca interrata con cui era stato realizzato un laghetto da giardino.

Aperta un’inchiesta

La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta. La pm Lara Senatore ha disposto l'autopsia che si svolgerà oggi. Quindi il corpicino verrà restituito alla famiglia. Il funerale è stato fissato per domani.

I genitori del piccolo, Andrea Santona e Roberta Sanna, neppure trent'anni, verranno iscritti nel registro degli indagati. È un atto dovuto. Ieri le loro testimonianze sono state raccolte dagli agenti di polizia. «È stato un attimo», hanno spiegato. «Diego era fuori con la sorellina e giocava, nessuno si è accorto che si stava dirigendo verso quella pozza d'acqua».

La vasca dei pesci

La casa della tragedia non è proprietà dei genitori di Diego. Nel giardino ci sono due laghetti ornamentali, Diego si è avvicinato a quello più piccolo, che contiene pochi centimetri d'acqua, attirato dai pesci rossi. Ha salito due gradini ed è caduto nella vasca, non riuscendo poi a tirarsi su. Quando i genitori lo hanno soccorso era privo di sensi. Il padre lo ha portato in auto nel Poliambulatorio del San Camillo, a un breve distanza da casa, tra Sassari e Sorso.

In attesa del 118 il piccolo è stato soccorso da diversi medici. Il cuore non batteva più, ha ripreso un minimo di attività dopo il massaggio cardiaco. Trasferito in Rianimazione, è morto qualche ora dopo.

Giardino sotto sequestro

Su disposizione della Procura, la porzione di giardino dove è avvenuto il fatto è stata messa sotto sequestro.

Era stata realizzata di recente e occorrerà stabilire se rispetti le condizioni di sicurezza. La città si è stretta attorno alla famiglia Santona. Sui social i messaggi sono stati centinaia. Toccante quello di Insieme per il quartiere di Monte Rosello.

«Il Comitato fa le condoglianze ai genitori del piccolo angelo volato in cielo - si legge - Roberta Sanna e Angelo Santona, al nonno Antonello e ai nostri membri Manuela Vargiu e Giorgia Sanna. Un grosso abbraccio a tutti».

