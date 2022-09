Diego Galdino a Dolianova «Barista, un espresso!» 

L’antico portale di una casa campidanese, una lolla con i profumi tipici della macchia mediterranea sarda, la finestra sopra lo scrittoio aperta su un imponente ulivo: è bastato questo a Diego Galdino, scrittore romano apprezzato in Italia e all’estero, per sentirsi subito stregato dalla magia di Dolianova.

Ospite nel centro del Parteolla, è uno dei sette autori invitati a partecipare alla prima edizione del progetto di residenza culturale “Luoghi Letterari”. Dieci giorni di full immersion nella quotidianità delle comunità ospitanti per poi raccontare l’autenticità di luoghi lontani anni luce dalla Sardegna turistica, fatta di mare e divertimento. Il progetto ideato da Gianmarco Murru (associazione Culturale Mediterranea e Mediterraneaonline) e Giulio Pisano (editor di EditReal) ha un obiettivo dichiarato: promuovere i territori poco conosciuti e renderli appetibili al visitatore in tutti i periodi dell’anno.

Il progetto

«Mi è parsa da subito un’idea straordinaria», dice Galdino, «quasi romantica. Un salto nel passato quando gli scrittori si fermavano nelle località distanti dalle città per trovare ispirazione e bellezza. Qui mi sono sentito da subito abbracciato dal paesaggio e dai profumi. Le persone hanno fatto il resto». Galdino, dopo il folgorante esordio con il romanzo “Il primo caffè del mattino”, ha dato alle stampe una trentina di lavori di successo (romanzi e racconti brevi) pubblicati da importanti case editrici e tradotti in varie lingue: tedesco, slavo, spagnolo e portoghese. Un impegno che porta avanti con passione assieme alla sua attività quotidiana di barista».

«La mia storia»

«Posso dire di essere nato nel bar di famiglia, mia madre era intenta a lavorare il giorno che ho chiesto di venire al mondo – continua lo scrittore – per me quel bar è casa anche ora che i miei non ci sono più: da qualche anno ho ceduto l’attività ai mie vicini tabaccai la cui unica clausola è stata che continuassi a lavorare lì». E il bar è anche il luogo del cuore del racconto che pian piano prende forma in questi giorni di vita dolianovese. «Tutto si è collegato incredibilmente: la piazza centrale, l’insegna del bar-ristorante, il suo proprietario Franchino. La storia è quella di due giovani che si allontanano per poi incontrarsi di nuovo. In mezzo le parole non dette, le persone, i luoghi impensabili di una cittadina come questa che è stata per me una vera rivelazione. Il finale sarà una sorpresa». Il resto lo si potrà leggere compiutamente a conclusione del progetto: i racconti dei sette scrittori verranno raccolti in un unico volume, pubblicato e distribuito su tutto il territorio nazionale dalla casa editrice sarda Arkadia.

«Il mio mondo»

«Nel racconto ci sarà la mia visione di questo paese, in tanti si riconosceranno: nei miei romanzi, protagonisti e personaggi secondari sono quelli che vivono realmente accanto a me. Da Dolianova porterò via le amicizie strette in questi giorni e le mille attenzioni ricevute da tutte le persone che ho incrociato per strada».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata