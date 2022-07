Dieci romanzi (di Sardegna) per un’estate 

Fate spazio nella vostra libreria. E ancora prima nella sacca per il mare o nella valigia per la montagna. Sono in arrivo, con L’Unione Sarda, dieci imperdibili romanzi, compagnia preziosa per tutta l’estate. Dieci opere che vanno ad arricchire la sempre più pregiata Biblioteca dell’identità, ideata proprio dal nostro giornale. Si inizia sabato prossimo per arrivare sino al 10 settembre: ciascun romanzo è in vendita a 4,50 euro oltre il prezzo del quotidiano. E sin da subito potete prenotarli dal vostro edicolante di fiducia. Si va da autori affermati come Francesco Abate, Cristina Caboni o Milena Agus alle giovani leve come Lorenzo Scanu e Ilenia Zedda, dal noir di Piergiorgio Pulixi al romanzo storico di Pietro Picciau, passando per il talento di Alessandro De Roma, Pasquale Ruju e Giampaolo Cassitta.

La scelta

«Si tratta di dieci libri che avrei scelto per me. Dieci autori sardi che stimo e che consiglierei agli amici più cari», spiega Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda, «Il nostro giornale offre uno spaccato importante della letteratura contemporanea. Ringrazio anche il supporto di Riccardo Mostallino e della sua Arkadia per essere stato prezioso compagno di viaggio».

Ed cco la collana dell’estate.

9 luglio: Caboni