Dieci macchinari per gli ospedali 

Arrivano i finanziamenti per l’ammodernamento degli strumenti clinici dei presidi ospedalieri del Sirai di Carbonia e del Cto d’Iglesias. Si prevede un deciso passo in avanti per l’efficienza diagnostica e l’abbattimento delle liste d’attesa.Nel piano sanitario regionale per la Asl Sulcis sono stati indicati, infatti, circa 3 milioni e 700 mila euro per l’acquisto di dieci macchinari di ultima generazione.

Gli acquisti

Le nuove attrezzature non solo sostituiranno quelle in essere, ma come nel caso dello strumento per la risonanza magnetica destinato al Cto, consentirà di ripristinare un servizio interrotto da diversi anni e soprattutto di estendere le prestazioni anche per le utenze esterne: «Si potrà riprendere l’attività nel presidio ospedaliero d’Iglesias, ormai interrotta da tanto tempo - svela il direttore sanitario della Asl Sulcis Giuseppe Pes - inoltre, sostituendo quella attualmente presente al Sirai, si avrà la possibilità di un utilizzo non più limitato ai soli pazienti ricoverati e ai soggetti oncologici, ma anche agli esterni. E poi compiremo un grosso passo in avanti da un punto di vista diagnostico». Perché le due risonanze magnetiche, che avranno un costo complessivo di 2 milioni e 500 mila euro, sono d’ultima generazione e lavorano attraverso dei moduli per l’acquisizione d’immagini specifiche per ogni organo da esaminare: «Permettono una valutazione più accurata e una migliore tempistica. - spiega Pes Occorreranno dei mesi prima di poterle mettere in funzione, perché necessitano di adeguati tempi tecnici e di valutazioni d’ingegneria clinica».

Le strumentazioni

Saranno invece operative in tempi brevi le altre nuove strumentazioni. Duee telecomandati digitali (600 mila euro d’investimento) verranno messi a disposizione, uno per il Pronto soccorso del Cto e l’altro per quello del Sirai: «Sono le radiografie comuni - continua Pes - e consentiranno l’acquisizione delle immagini senza la necessità di spostare i pazienti in altri reparti per l’esecuzione degli esami». Quasi 250 mila euro sono costati invece i tre ecotomografi: le apparecchiature (due destinate al Cto e una al Sirai) permetteranno delle ecografie multidisciplinari grazie all’utilizzo di speciali sonde che potranno essere tarate direttamente sull’organo da studiare. Per il Sirai è previsto anche un tomografo computerizzato (75 mila euro) ed un mammografo (270 mila) per lo screening del carcinoma della mammella. Infine per il Cto è atteso un nuovo densimetro osseo (51 mila euro) per la valutazione dello stato del calcio nelle ossa.