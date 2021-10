Dieci indagati per abusi sessuali 

La prima misura cautelare è stata già chiesta (e ottenuta) dalla Procura, nei giorni scorsi è finito ai domiciliari un uomo di 70 anni accusato di avere abusato sessualmente di una ragazza poco più che ventenne. Ma l’arresto del pensionato non è che l'avvio di una lunga serie di attività che riguardano tutte presunti abusi sessuali, alcuni particolarmente gravi, ai danni di donne, minori e di persone disabili. Nell’arco di pochi mesi è stata denunciata una decina di persone (i casi più gravi sono tutti a Olbia) per il reato di violenza sessuale. Le indagini sono state affidate al personale del Reparto territoriale dei carabinieri e sono condotte dai pm Mauro Lavra e Ilaria Corbelli. In almeno un caso sono state adottate misure a tutela della vittima, per proteggerla da un’eventuale “rappresaglia” del presunto responsabile delle violenze. La Procura ha attivato i protocolli previsti dalle disposizioni del “Codice Rosso”. I carabinieri hanno inviato le prime informative ai magistrati, con le dichiarazioni di vittime e testimoni.

In casa e per strada

Le denunce presentate ai militari dell’Arma (diverse alla stazione di Olbia Centro) riguardano alcuni episodi avvenuti in luoghi pubblici e altri nelle abitazioni delle vittime. Nella maggior parte dei casi, le persone denunciate conoscevano le vittime. Il personale dell’Arma ha segnalato ai pm, per alcune delle presunte violenze sessuali, l'atteggiamento sprezzante dei responsabili, che hanno approfittato di situazioni particolari, anche della condizione di disabilità delle vittime.

Tanti Codici rossi

Come aveva ampiamente previsto e annunciato il capo dei pm Gregorio Capasso, con due soli sostituti in pianta stabile e l’emergenza sociale della violenza ai danni delle donne da affrontare, la Procura di Tempio è in apnea. L'estate 2021 è stata una stagione di denunce di violenze a sfondo sessuale, ma anche di maltrattamenti e stalking. Anche le forze dell’ordine e le associazioni Prospettiva Donna e Rete Dafne, sono in difficoltà per i numeri molto alti delle richieste di aiuto.