Dieci anni, pestato dal branco  

Terrorizzato e sotto choc, con ancora dolori e segni del pestaggio subito, non vuole più tornare in classe mentre i responsabili della violenza continuano a frequentare le lezioni. Un bambino di dieci anni, vittima di un’aggressione da parte di cinque ragazzini di tre anni più grandi, avvenuta nel cortile di una scuola media del centro città, mercoledì pomeriggio è finito nel pronto soccorso pediatrico del Brotzu con ferite e lesioni alla testa, al petto e a un ginocchio. Durante il “doposcuola” è stato picchiato da uno degli studenti più grandi aiutato da quattro complici: lo tenevano fermo mentre il più grande gli sferrava anche calci alla testa. I genitori della vittima si sono rivolti ai carabinieri, già informati di quanto accaduto: ora si sono occupati di stare vicini al figlio, ma lunedì sono stati convocati per formalizzare la querela e ufficializzare quanto già riferito ai medici dell’ospedale.

Trauma cranico

«Non vogliamo giustizia o vendetta. Trovo assurdo che un genitore debba aver paura di portare il proprio figlio a scuola o peggio ancora che un bambino di dieci anni non voglia più frequentare le lezioni perché teme di essere aggredito. Intanto la situazione per ora è proprio questa: nostro figlio è a casa, con dolori e sotto choc, mentre chi lo ha ridotto così è tranquillamente a scuola. Queste cose non devono accadere. Per questo andremo fino in fondo». Chi denuncia l’episodio avvenuto in una scuola media cagliaritana (il giornale non ne pubblica il nome per tutelare vittima e responsabili dell’aggressione, tutti minorenni) è la madre del bambino di dieci anni – che frequenta la prima media – finito in ospedale. «Mercoledì sono andato a prenderlo al doposcuola un po’ prima del solito perché aveva una visita», spiega la mamma dello studente. «Ha impiegato un po’ a uscire. Quando è salito in auto era strano. Ci ha impiegato qualche istante a spiegare cosa fosse accaduto e di avere dolori in tutto il corpo. Sono corsa in ospedale. I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico, oltre a dolori al petto e a una gamba».

I dispetti

Cosa sia successo è stato per ora ricostruito sulla base del racconto del bambino di dieci anni. Stava giocando a calcio con un compagno di classe quando alcuni ragazzini di terza si sono avvicinati portando via il pallone. Un atteggiamento che si è ripetuto anche nei giorni precedenti. «Volevano riprendere il pallone e il compagno è stato colpito con una manata. Mio figlio ha cercato di difenderlo e ha preso un calcio al petto. Poi in quattro lo hanno tenuto bloccato a terra mentre il più grande gli sferrava dei calci alla testa». Il tutto è durato pochi istanti. Il branco si è allontanato. Per la scuola si sarebbe trattato di una lite tra studenti: «Ci è stato detto che mio figlio e un altro ragazzino si sono affrontati. Il tutto è durato pochissimo tempo, fino all’intervento degli educatori. Ma la realtà, come ci hanno riferito i compagni presenti, è un’altra: il branco ha preso di mira nostro figlio. E sappiamo che hanno detto che se dovesse tornare a scuola, subirà nuovamente questo trattamento», evidenzia la madre della vittima.