Dieci anni in una casa tugurio 

Da dieci anni prigioniera di una casa tugurio: impianto elettrico da brividi, il soffitto del salotto a pezzi, umidità con tonalità fra il verde e il nero che invadono cucina e bagno. E una cameretta usata come ripostiglio: «Vivo da accampata – racconta Anna Bellia, 74 anni pensionata con gravi problemi di mobilità - anzi da prigioniera dato che ora sono spesso in carrozzina e non posso quasi più muovermi da casa».

La casa

Si tratta di un’abitazione popolare, 60 metri quadrati o poco più in via Lucania, per la quale la donna paga circa 50 euro di affitto al Comune di Carbonia. Nonostante proprio ieri, come preannunciato dall’amministrazione, sia stato compiuto un nuovo sopralluogo dei tecnici almeno per pianificare il modo in cui risolvere la grana dell’impianto elettrico, Anna Bellia non sa più a che santo votarsi. Vero è che il Comune è intervenuto sistemando l’esterno della palazzina in cui si contano altri tre appartamenti, ma il suo alloggio era e resta un tugurio. «La prima richiesta – ricorda – risale al settembre 2012 e ancora sono quasi punto e a capo: le prese elettriche della cucina e del salottino sono così malconce, rappezzate con nastro adesivo, che non appeno collego qualcosa salta la corrente: da un po’ devo fare a meno di televisione e radio». Il Comune ha fatto in modo che la palazzina risolvesse i problemi di umidità con un nuovo intonaco, ma la sua casa è al limite della vivibilità: il soffitto del salottino è semi divelto, l’umidità ristagna a fianco alla porta finestra del terrazzino e raggiunge il culmine in bagno. Vero è che nell’appartamento non piove più (prima gocciolava letteralmente dal soffitto) ma il problema infiltrazioni non è stato debellato del tutto.

Attesa vana

«In questi anni spesso sono venuti a casa per dei sopralluoghi i tecnici e gli operai municipali e talora i lavori nel mio appartamento mi venivano dati come imminenti: un anno fa, quando davvero sembrava che fosse la volta buona, ho accettato il suggerimento del Comune di lasciare la casa per permettere l’intervento: ho anche pagato mille euro per traslocare sette mesi da un parente ma quando sono tornata non era successo nulla: alla fine ho riportato a casa le mie masserizie». In gran parte sono accatastate in una stanzetta che teoricamente dovrebbe essere una cameretta. Anna Bellia vive da sola: «In queste condizioni non ho una particolare vita sociale e ora che sono costretta spesso in carrozzina perché le mie condizioni sono peggiorate, mi sento reclusa in tutti i sensi». Del suo caso di recente s’è occupato il sindaco Pietro Morittu: giorni fa ha anticipato un imminente sopralluogo e difatti ieri alcuni elettricisti si son presentati a casa Bellia per visionare bene l’impianto, fare misurazioni, prendere appunti. E se dopo dieci anni fosse questa la volta buona?