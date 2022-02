Dieci anni in guerra per un terreno 

Un terreno demaniale è l’oggetto della guerra infinita tra un cittadino di Sant’Antioco, l’agenzia del demanio e il Comune. Il demanio, dal 2012, continua a chiedere a Franco Nocera, per anni amministratore della Eco-Trans., una società in nome collettivo di Sant’Antioco, i soldi per l’occupazione di suolo demaniale, quantizzato in 571 metri quadrati. Ma lui con quel terreno non ha nulla a che fare: «Confina con il mio ma non l’ho mai utilizzato».

La vicenda

La storia comincia nel 1987 quando il Comune realizza una strada che confina proprio con il terreno di Franco Nocera, il quale, a sua insaputa si ritrova annesso al suo terreno anche lo spazio in discussione. «Non l’ho mai utilizzato - precisa Franco Nocera - c’è ancora la vegetazione originale mentre il muretto confinante con la strada lo ha fatto realizzare il Comune. Non è mio e non l’ho mai utilizzato, mi stanno portando alla disperazione con questa storia. Non sono disposto a pagare un solo euro per un’area non mia».

Eppure, per ben tre volte, si è visto notificare cartelle che sfiorano i 50 mila euro, andando sempre all’impugnazione degli atti, uno di questi addirittura sfociato in un pignoramento intestato alla moglie che risultava facente parte della società. «Un’odissea che purtroppo ha visto anche una denuncia penale - racconta Franco Nocera - per il reato previsto dall’articolo 1161 del Codice della navigazione. Ovvero, occupazione di suolo demaniale. In quell’occasione era stata l’autorità marittima a denunciarmi. Il pubblico ministero però, ha chiesto l’archiviazione, proprio perché ha accolto positivamente la mia difesa, cioè il fatto di non aver mai occupano né utilizzato quel terreno».

Vari casi