Didattica a distanza, boom di abbandoni 

La didattica a distanza, la famigerata dad, ha causato un aumento della dispersione scolastica e una frequenza irregolare alle lezioni. Criticità, amplificate dalla pandemia, sulle quali ha voluto vedere chiaro la Procura del Tribunale dei minorenni del capoluogo che ha inviato una circolare ai presidi per fare il punto sulla “condizione dei minori nell’attuale fase di emergenza sanitaria Covid-19”. Ai capi degli istituti scolastici è stato chiesto di segnalare i casi di disagio per poi poter intervenire e predisporre gli interventi del caso attraverso i Servizi sociali. Il risultato del monitoraggio disposto da Anna Cau, Procuratore della Repubblica, è inquietante: «Su 632 segnalazioni di comportamento disfunzionale del minore (alcolismo, ludopatia, tossicodipendenza) ben 340 sono riconducibili ad abbandono scolastico o irregolarità nella frequenza».

Campanello d’allarme

Il Covid e le restrizioni legate al contrastro della pandemia hanno avuto un effetto devastante soprattutto sugli adolescenti. Apatia, stanchezza, preoccupazione e ansia sono tra gli stati d’animo che hanno condizionato maggiormente i nostri ragazzi. Avvolti in una nube scura di quotidianità che ha reso tutte le giornate uguali, monotone, con la percezione che quest’ultimo anno sia stato buttato al vento. Come dar loro torto quando hanno passato più ore di fronte a uno schermo che non in compagnia. Questo è l’effetto, la didattica a distanza, l’assenza della scuola in presenza, ha aumentato a dismisura la dispersione scolastica soprattutto tra i ragazzi delle superiori. Ogni caso va studiato, ma in linea di massima uno studente per essere promosso non può accumulare oltre il 25 per cento di assenze, circa 50 giorni di assenza all’anno. In tanti, troppi, hanno sforato questo limite.

Al quarto piano del Tribunale di via Dante, Anna Cau e il suo staff non hanno un attimo di tregua. «Abbiamo registrato un preoccupante aumento dei ragazzi che non vanno più a scuola e di assenze ingiustificate». Per il procuratore è «necessario alzare l’asticella dell’attenzione nei confronti degli adolescenti». Soprattutto quelli più fragili.

I numeri

Lo staff della Procura minorile ha estrapolato i dati forni dai presidi, confrontandoli con gli anni precedenti, pre coronavirus. Nel 2019 (da giugno a giugno, secondo l’anno giudiziario) i casi di comportamento disfunzionale segnalati sono stati 890; nel 2020 (quando è scoppiata la pandemia) 702; nel 2021 su 632 segnalazioni ben 340 erano riferite alla condizione scolastica del minore. »Non lasciamoci ingannare dai numeri», spiega Anna Cau. «Il dato delle segnalazioni è più basso semplicemente perché le scuole, spesso chiuse non hanno registrato l’assenza e di conseguenza non hanno fatto la segnalazione».

I provvedimenti

Ora che i numeri sono sul tavolo che succede? «Approfondiamo la condizione del ragazzo e verifichiamo la fattibilità di interventi da parte dei Servizi sociali e Socio sanitari. In caso di mancanza di collaborazione, di gravissime inadeguatezze non superabili con aiuti intra familiari, la Procura agirà davanti al Tribunale per i minorenni». Anna Cau lancia un appello: «Lo Stato e le istituzioni locali hanno l’obbligo di intervenire. E’ necessario organizzare le risorse, i Servizi sociali sono allo stremo».

I presidi in campo

Anna Maria Maullu, oltre che essere capo d’istituto del Pertini è anche presidente regionale dell'Anp (Associazione nazionale presidi). «Il problema più importante quest’anno è stata la dad». Non tutti gli studenti sono in possesso di un tablet o di un pc. «Per quanto riguarda la mia scuola, abbiamo fornito 190 supporti informatici a fronte di 190 richieste. Il vero handicap – aggiunge Maullu – è che in certi casi i ragazzi non hanno a disposizione la linea internet». Qual è l’identikit di chi abbandona la scuola? «Maschi e femmine senza differenza di genere. La disuguaglianza c’è sul tipo di scuola: nelle professionali l’abbandono ha inciso maggiormente. Siamo di fronte a studenti fragili e famiglie che hanno subito in pieno il contraccolpo della mancanza di lavoro a causa del Covid».

