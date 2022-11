Diciotto ragazzi, diciotto lettere «E una dottoressa di Oristano» 

Quello che i giovani non dicono. Ma che non vedono l’ora di tirar fuori. Basta dargliene l’occasione, come ha fatto Fabrizio Coniglio. Mosso dall’esigenza personale, nel momento più buio del Covid, partendo dal suo stato d’animo, di sapere come stanno gli altri.

Via mail

In programma sabato sera e lunedì mattina a Cagliari, al Teatro Del Segno, e a Tortolì martedì, “Tutti a casa mia” è uno spaccato struggente della pandemia vissuta dai ragazzi nel primo lockdown. «Un ritratto collettivo, forte ed emozionante, dei sentimenti di coloro che rappresentano il futuro del nostro Paese, che per un attimo hanno pensato di non averlo un futuro», spiega l’attore e regista teatrale, autore e interprete del monologo ambientato in quella che dovrebbe essere casa sua (da cui il titolo della pièce), isolato come molti durante il primo lockdown del 2020 nella divisa classica tuta-pigiama, con tante bottiglie appese al soffitto. Bottiglie che custodiscono le 18 lettere scritte da giovani, «anche giovanissimi, 13 e 14 anni», sottolinea Coniglio, «da tutta Italia». Compresa la Sardegna. «Da Oristano, una donna adulta, in quel caso. Una dottoressa che viveva il dramma di dover vivere separata dal marito e dalle figlie perché il suo lavoro in ospedale la esponeva al contagio».

La pandemia

«Ero sul set della fiction Rai “L’allieva”, stoppata per il Covid, quando mi venne in mente, partendo dalle mie preoccupazioni, di lanciare l’iniziativa di chiedere agli altri come stessero vivendo quel momento, prima attraverso i social, poi attraverso i presidi delle scuole che avevo incontrato in anni di attività, invitandoli a scrivermi via mail», racconta il drammaturgo piemontese. «Ogni giorno ricevevo dalle 40 alle 50 lettere, ma quelle dei giovani erano davvero coinvolgenti, per certi versi più leggere e meno didascaliche». Tanto da diventare l’oggetto e il soggetto di “Tutti a casa mia”, che ha debuttato in Sardegna lo scorso marzo a Sinnai, dopo la prima assoluta di Torino di un anno fa, e che in Sardegna tornerà in tournée la prossima primavera. «Nella selezione dei 18 scritti c’è di tutto, dal figlio di separati che non può vedere il genitore col quale non abita all’anoressica ospite di una comunità, una ragazza che mi ha scritto di nuovo, più di recente, per dirmi che si è iscritta all’Università e che a ricominciato a vivere», prosegue Coniglio.