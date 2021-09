«Diciotto presidi non sono ancora vaccinati» 

Tra cinque giorni la prima campanella in alcune scuole sarde. Il giorno dopo suonerà in tutti gli istituti della Regione. Sta per iniziare un anno per circa duecentomila studenti con diverse novità ma un unico obiettivo: non fare neanche un giorno di didattica a distanza. Ed ecco allora Green pass, mascherine, finestre aperte e distanziamento come regole di base.

I numeri sardi

L'assessore regionale della pubblica Istruzione Andrea Biancareddu ieri ha reso noti i numeri sulle vaccinazioni del personale scolastico in Sardegna. Rispondendo a un'interrogazione del PD durante il question time in Consiglio regionale, ha riferito i dati della copertura vaccinale al 30 agosto: dirigenti 93,2% (prima dose), docenti 90,5%, non docenti 90,7%, supplenti 86,3%, docenti universitari 85,5%. La media quindi è dell’89,4%. «Il dato è incoraggiante - ha spiegato l'esponente della Giunta Solinas - ma è chiaro che se di 537 dirigenti scolastici il 93,2% risulta vaccinato, questo significa che in 18 non hanno fatto il vaccino, e non va bene». Quindi, ha aggiunto, «andranno monitorati perché è grave che un dirigente scolastico non abbia il Green pass».

«Verificheremo gli eventuali ingressi senza certificato - ha detto ancora l'assessore - ma mi preme sottolineare il grande senso di responsabilità dei ragazzi dai 12 ai 19 anni che, pur non avendo l’obbligo, si sono vaccinati per il 69%. Un trend che fa ben sperare per il raggiungimento dell'immunità di gregge».

I limiti della Dad

Sul problema della didattica a distanza nell'Isola Biancareddu ha sottolineato: «Bisogna riconoscere il grande sforzo di tutte le componenti della scuola, famiglie comprese, e va rilanciato il lavoro sulla Dad perchè l'esperienza ci dice che lo strumento ha evidenziato grossi limiti, soprattutto in Sardegna dove è diventato una concausa di dispersione scolastica visto che in molte zone dove non arriva il segnale internet».

«Più investimenti»

E sulle proteste dei Cobas, contrari al Green pass obbligatorio, che si dicono pronti a scendere in piazza anche per denunciare la mancanza di investimenti, Biancareddu su Videolina replica: «Abbiamo investito sull’edilizia scolastica, abbiamo aumentato gli autobus, e ci sono tavoli permanenti per risolvere le criticità, cerchiamo di non avere più classi-pollaio e di far rivivere spazi sino ad oggi mal ultilizzati».

Le novità

Sarà un «anno difficile, dobbiamo essere in allerta» ma con gli investimenti previsti «saremo in grado di gestire la presenza, che è necessaria». Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi fa il punto alla Camera e al Senato, delle misure messe in campo in questi mesi per la ripartenza della scuola.

Torna sulla controversa questione dell'eliminazione delle mascherine nel caso di classi completamente vaccinate e spiega che «stiamo ragionando sulle linee guida, quando sarà l'ora accompagneremo i presidi nella gestione di queste situazioni, nessun dirigente sarà abbandonato».

Il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, intanto dice che la mascherina a scuola andrà tenuta ancora, «perché anche i vaccinati, in misura minore e senza conseguenze gravi, possono comunque trasmettere l'infezione».

Test salivari

Il ministro Bianchi promuove a pieni voti i test salivari (la proposta dell’Iss è istituire delle “scuole sentinella” in cui monitorare ogni 15 giorni eventuali positività con tamponi molecolari su campioni di saliva e la raccolta verrà fatta, su volontari, con l’ausilio di personale sanitario) e si augura che vengano estesi oltre le “scuole sentinella”. E soprattutto fa notare come per la prima volta nella storia recente le cattedre non siano state assegnate il primo settembre ma ben 40 giorni prima, tanto che il primo giorno di scuola tutti gli 857 mila insegnanti saranno regolarmente in cattedra.

I controlli

Lunedì 13 partirà la piattaforma per il controllo del Green pass al personale scolastico, «è pronta dal 4 ma Sogei si è presa il tempo per il collaudo». All'inizio del prossimo anno invece, si terrà una Conferenza nazionale sulla scuola, una sorta di Stati generali «dopo 30 anni da quelli che l'allora ministro Mattarella organizzò negli anni Novanta».

