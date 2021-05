Dichiarò il falso, condannato 

Nel 2016, quando presentò la candidatura come direttore generale dell’Isre, che ricoprì per tre anni dal 2017, Manuel Delogu dichiarò falsamente l’assenza di procedimenti penali a proprio carico. Invece aveva due vecchie condanne, un patteggiamento risalente al 1992, e una del 2013 per abuso edilizio. Per questo il Gip del Tribunale di Nuoro, Claudio Cozzella, ha emesso un decreto penale di condanna per il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico.Una condanna lieve, a 4 mesi di reclusione, ridotta a due per il rito, e convertita a pena pecuniaria di 4.500 euro. Con l’ipotesi di abuso d’ufficio sono finiti nel registro degli indagati anche i componenti dell’allora cda dell’Isre, il sindaco Andrea Soddu, Giuseppe Pirisi e Stefano Coinu, ma per loro la Procura ha chiesto l’archiviazione.

La vicenda

Una precisazione è d’obbligo: anche riportando quella condanna nella sua domanda, il dirigente non sarebbe stato escluso della selezione. Delogu nel curriculum inviato all’Istituto etnografico aveva però espressamente sottolineato di «non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti neanche di natura erariale». Invece dalle indagini sono emersi un patteggiamento del 1992 per rifiuto di atti d’ufficio, e una condanna per opere abusive del 2013. Una piccola omissione per un posto ambito che per tre anni ha fruttato un incarico retribuito di oltre 300 mila euro, con uno stipendio tabellare annuo di 42 mila e 315 euro, a cui si aggiungevano 57 mila e 360 euro di retribuzione di posizione e 11 mila 961 euro di assegno integrativo. Un totale di oltre 110 mila euro annui. La nomina di Delogu era arrivata nel gennaio del 2017, dopo quasi un anno e mezzo di vacatio del ruolo che nel 2015 ricopriva Cristiana Collu, passata a dirigere la Galleria nazionale d’arte moderna di Roma. Sulla nomina a direttore dell’Isre, avviata dall’allora presidente Bruno Murgia, c’era stato un ricorso al Tar di Domenico Canu, architetto nuorese che il cda aveva scelto nel 2015, ma la sua indicazione era stata bocciata dalla Regione allora guidata da Francesco Pigliaru. Poi la nuova selezione: il cda con Soddu, Pirisi e Coinu, dopo aver sottoposto a un comitato tecnico le candidature, ha proposto alla Regione il nome di Delogu.

L’esposto

Nel 2016 venne presentato un esposto. Seguirono le verifiche della Squadra mobile, sezione reati contro la pubblica amministrazione. Per gli investigatori che svolsero le indagini e hanno rilevato il falso nell’attestazione dei carichi pendenti di Delogu non emersero illeciti penali sulla procedura concorsuale. Ma segnalarono una «presumibile attività di favoreggiamento a vantaggio del candidato poi eletto». Infatti, nella griglia di valutazione anonima sottoposta al comitato tecnico scientifico, e che sarebbe dovuta essere ricopiata dal curriculum di Delogu, nelle esperienze attinenti alla direzione culturale il suo profilo (reso anonimo) vantava la «direzione generale museo d’arte in qualità di direttore generale di ente locale» mentre nel curriculum Delogu aveva correttamente riportato: «Si è occupato della gestione del museo d’arte Nuoro, ma in qualità di collaboratore del direttore». Titolo che forse fuorviò i tecnici nella valutazione. Ma per la Procura non è certo che quelle discrasie «siano artatamente predisposte per favorire Delogu», ma possono essere frutto anche di un generico riassunto. In più non è stato appurato chi le compilò. Non solo: il cda rimaneva comunque libero di discostarsi dal parere del comitato e nessun indizio ha portato a «qualche collegamento tra i membri della commissione e Delogu» cadendo così anche il dolo specifico. Per questo Delogu è stato condannato, mentre per il cda dell’Isre è arrivata la richiesta di archiviazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA