Dializzati sul piede di guerra  

Sono 19 gli infermieri del reparto dialisi dell’ospedale di Carbonia, ma ne servirebbero almeno 28. È uno dei numeri con cui ogni giorno ci si confronta nel territorio che conta un numero, per difetto, di circa 130 dializzati. Ora che il Covid sta pian piano diventando un nemico sotto controllo, negli ospedali del Sulcis Iglesiente ci si scontra con mille problemi mai risolti. Il viaggio inizia dai reparti Dialisi.

L'incontro

Proprio nei giorni scorsi si è tenuta a Carbonia una partecipata riunione dell’associazione Apent, che unisce un gran numero di nefropatici del Sulcis Iglesiente, alla quale anche le amministrazioni delterritorio hanno voluto prender parte: «Il reparto dialisi di Carbonia è a rischio chiusura e dobbiamo fare i conti con un personale insufficiente – ha spiegato il sindaco di Carbonia Pietro Morittu – il reparto di Carbonia funge anche da ammortizzatore per i centri di Iglesias e Buggerru e bisogna tenerne conto».

Iglesias

Il reparto dialisi di Iglesias, con una capienza di circa 50 pazienti, oggi ne ospita 33. Ad assisterli, un’equipe di 3 medici e 8 infermieri che un tempo erano 19: «Nel nostro reparto arrivano anche i pazienti di Buggerru, dove per l’assenza di 2 infermieri non è possibile garantire il servizio – dice Annibale Zucca dell’Aned – Purtroppo il personale infermieristico è stato dirottato su altri centri è non si è stati capaci di difendere il presidio». Ma c’è anche chi arriva da Teulada, Vallermosa e Siliqua, oltre ai numerosi pazienti che sono stati inviati in strutture private del cagliaritano. Il personale che ottiene il trasferimento o va in pensione, non sempre viene sostituito: «Al Santa Barbara di Iglesias i pazienti sono stati raccolti in un’intera giornata e gli infermieri fanno turni da 12 ore - aggiunge Zucca – inoltre l’assistenza ambulatoriale per i trapiantati, che dovrebbe essere fatta ogni 6 mesi, si fa a Cagliari ogni 12».

Carbonia

A Carbonia il reparto, tra dialisi diurna e notturna, ospita 95 pazienti. Solo pochi mesi fa erano meno di 90: «Il maggior numero di pazienti non corrisponde alla quantità di infermieri che continua a diminuire – racconta Gianpiero Bindo, presidente di Apent - Sabato un’infermiera è andata in pensione per cui da domenica siamo sotto di un’ulteriore unità. Ci sono 7 medici e 19 infermieri, una quantità insufficiente per portare avanti l’operatività del reparto: dovrebbero essere 28. Se qualche infermiere si assenta i turni saltano. Il calvario che stanno subendo i pazienti è arrivato al limite». A tal proposito, anche il consigliere regionale Fabio Usai, ha presentato un’interrogazione all’assessore alla Sanità regionale: «Chiedo di intervenire in maniera energica per risolvere l'annosa carenza di personale medico, tecnico e infermieristico, che sta mettendo a serio rischio i servizi in importanti reparti salvavita delle nostre strutture ospedaliere – dice Usai - Ancora una volta in discussione c'è la dialisi notturna, importante protocollo terapeutico in grado di migliorare e allungare la vita dei pazienti».

(1 – continua )

