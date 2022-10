Dialisi senza medico, è rivolta 

Cresce la preoccupazione a Sorgono e in tutto il Mandrolisai per il declassamento del centro di dialisi decentrato (Cad) dell’ospedale San Camillo a centro dialisi ad assistenza limitata (Cal). Come conseguenza nel futuro la dialisi verrà prevalentemente gestita dagli infermieri e la presenza del nefrologo sarà garantita due volte a settimana e non più tutti i giorni, come avviene finora. Un cambiamento formalizzato a maggio, anche se fino ad oggi è stata assicurata la presenza degli specialisti, esploso ora per un ulteriore impoverimento del personale medico dovuto a diverse ragioni.

La situazione

Ai pazienti in cura è stata richiesta la firma di una liberatoria per essere inseriti nel Cal. Chi non vorrà o non potrà dializzare senza medico, dovrà recarsi in altri centri, non più rivolgersi al San Camillo. I dializzati inoltre temono anche per l’ambulatorio nefrologico che potrebbe chiudere. Per questo c’è rabbia fra i pazienti che chiedono con forza la presenza costante del nefrologo.

I pazienti

«Non tutti sono idonei a fare la dialisi in un centro Cal - spiega Paola Carta, paziente in cura a Sorgono da oltre vent’anni - io, avendo anche altri problemi di salute come tanti altri, devo necessariamente fare la dialisi con la presenza di un medico e di conseguenza, se qui si resta senza specialista, dovrò andare lontano, naturalmente tra mille difficoltà».