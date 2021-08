Dialisi, l’ascensore è guasto 

Un foglio A4 con la scritta “guasto” affisso sulla porta dell’ascensore del poliambulatorio di Tortolì. Una scena che si è trovato davanti Nicola Armenise, 56 anni.

Il fatto

L’uomo ieri mattina ha accompagnato una sua familiare a fare la dialisi, al primo piano della cittadella sanitaria. Grande l’amarezza per lui quando, all’arrivo nella struttura di via Monsignor Carchero, ha scoperto che l’ascensore non funzionava. «In anno questo ascensore ha dato molti problemi – spiega Armenise – ha dei malfunzionamenti e da giovedì è guasto». Ieri mattina, dunque, per trasportare la paziente, in sedia rotelle, al piano superiore è stato aiutato da altre persone. Altre volte il signor Armenise, sempre con degli aiuti, ha fatto accedere al reparto la parente salendo a piedi le scale molto lentamente. La signora si deve recare nella struttura per tre volte a settimana. «Ieri abbiamo trovato questa soluzione ma se le prossime volte non devessi riuscire a trasportarla mi troverò costretto a chiamare il 118 affinché la portino fino al servizio dialisi -spiega ancora Armenise -, la sua è una terapia salvavita e non può rinunciarvi».

Armenise racconta di aver perso il conto delle volte in cui questa situazione si è verificata. «Il personale nel reparto è da lodare, non ho nulla da eccepire sul loro operato e sulla loro disponibilità ma se non funziona l’ascensore non c’è una rampa che consenta l’accesso al reparto, questa situazione va avanti da un anno, ho visto molte volte i tecnici metterci mano ma non so quando il servizio potrà essere ripristinato».

Appello a Nieddu

Ieri mattina dopo l’ennesimo disservizio Armenise ha deciso di inviare delle e-mail di segnalazione indirizzate all’assessore alla sanità Mario Nieddu, al sindaco di Tortolì Massimo Cannas e alla direzione dell’Asl di Lanusei. «Nel tempo sono state reiterate numerose lamentele e richieste di intervento alla Asl – scrive Armenise – sia verbalmente che con l’intervento dei carabinieri». Purtroppo la triste realtà nel 2021 è questa. «La Asl di Lanusei - conclude Armenise - non è in grado di riparare, o trovare chi è in grado di farlo, un ascensore indispensabile per i nefropatici ogliastrini».

Francesca Lai

