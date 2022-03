Diabetologia pediatrica, si riparte 

L’ambulatorio di Diabetologia pediatrica è pienamente operativo. Ieri ha preso servizio il nuovo specialista che potrà seguire i circa 130 bambini con diabete che fino a qualche settimana fa erano seguiti dalla dottoressa Luisa Mereu, oggi in pensione. Non ci sarà quindi alcuna interruzione nell’assistenza, anzi l’intero reparto a breve potrebbe essere potenziato con l'arrivo di quattro pediatri.

Diabetologia

Dopo il pensionamento della diabetologa, i bambini sono stati seguiti da un’altra pediatra che però non poteva dedicarsi esclusivamente a loro visto che doveva seguire anche le altre attività del reparto, già in particolare difficoltà per la grave carenza di organico. Da ieri alla dottoressa è stato affiancato il nuovo pediatra diabetologo (assunto con contratto libero professionale per sei mesi) che seguirà i circa 90 piccoli. «Con questa nuova assunzione diamo una risposta a una questione urgente e sentita dalle famiglie dei bambini con diabete – sostiene il direttore generale della Asl Angelo Maria Serusi – la Diabetologia pediatrica tornerà a pieno regime».

L’associazione

Grande soddisfazione da parte dell’Aniad che insieme alle famiglie da anni si batte perché l’ambulatorio di Diabetologia pediatrica continui la sua attività. «Siamo soddisfatti per la definizione, almeno parziale del problema – ha commentato il presidente Marcello Grussu – Che il problema esistesse è fuori discussione, forse si sarebbe potuto affrontare con una sensibilità e tempistica diversa, visto che la questione è stata sollevata più di un anno fa e si sarebbe potuta evitare un’interruzione assistenziale nei confronti di chi nel frattempo è dovuto ricorrere alle diabetologie pediatriche di altre province». L’associazione però riconosce l’importante risultato raggiunto. «Diamo atto ai direttori generale Serusi e sanitario Pinna del cambio di passo sulla vicenda e dell’aver trovato risposte a un bisogno assistenziale particolarmente importante come il diabete di tipo 1». Infine un pensiero e «tanta gratitudine verso i medici e gli operatori sanitari della Pediatria che, nonostante la grave situazione, non hanno perso di vista le esigenze dei piccoli pazienti con diabete in tutti questi mesi di difficoltà e hanno cercato di ridurre al minimo i disagi – aggiunge Grussu – adesso ci auguriamo che l'ambulatorio di Diabetologia sia operativo da subito».